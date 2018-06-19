德勤：下半年最少5隻新經濟股登陸香港

德勤中國發佈2018年首六個月中國內地和香港新股市場最新報告指出，在新上市規則和市場熱烈期盼大力支持下，包括來自部分知名中資獨角獸在內新經濟公司將自今年7月開始陸續發行股票上市，或會有助提升上海和香港證券交易所在全球新股集資排行榜在第三季度的位置。然而這些引人注目新股的上市窗口和規模或會受限於一個較穩定的資本市場，而預料下半年市場還將會迎來美元強勢、中美貿易關係轉趨緊張、中國經濟轉弱，以及脫歐持續不穩定性等問題。

包括計劃於2017年6月21日至28日開始進行股份買賣的新股在內，德勤預計截至2018年6月底，香港將會有101隻新股集資大約503億港元。新股數量和集資金額將分別由2017年同期的68隻增加49%以及548億港元下降8%。

而A股IPO市场自2018年开始一直维持缓慢势头。市场于2018年6月30日时，或可能完成63隻新股發行集資931億元人民幣。而2017年首六個月完成246隻新股發行集資1255億元人民幣。新股發行數量和集資金額均雙雙下跌74%和26%。在今年迄今全球第二大新股工業富聯和其他大型新股發行的推動下，上海證券交易所646億元人民幣集資總額超過深交所，後者集資額預料可達286億元人民幣。德勤認為，創新企業境內發行股票或中國存託憑證（CDR）實施頒佈，以及近日更從嚴的上市申請審核指引出台，將會使A股市場從高度密集發行新股轉型為以質量為先的市場。

德勤最新分析預計，2018年下半年，香港將有最少5隻每隻集資最少100億港元的新股，以新經濟模型運作並於金融服務、科技和消費行業相關的企業登場。另有10家獨角獸會上市，預料有超過半數融資總額將會來自於新經濟企業。其他亮點包括以上市新規申請上市的生物科技公司、教育機構和金融服務公司。

而內地市場方面，由於可以滿足發行股票或CDR要求的創新企業數目有限，而上市審核繼續從嚴，德勤預計2018年下半年，內地新股發行活動將會與上半年相若。全年大約會有120-160間企業上市集資1700-2000億元人民幣。大量中小型製造、科技和消費企業在申請上市隊伍中，意味著今年下半年A股市場新股發行數量將會以此三類行業的企業為重。另外，德勤認為中國資本市場進一步開放，包括擴大內地和香港互聯互通每日額度、A股被納入MSCI，以及即將開通的「滬倫通」，從長期來看，A股估值將會與其他同類型股票漸漸看齊，而A股市場走勢亦會對國際事件更趨敏感。

文：鄒舒惠

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