上交易日(6月15日)沽空比例最大藍籌股票為東亞銀行(00023-HK)沽空比例高達50.98% (前交易日沽空比例為30.63% / 5天平均交沽空比例為26.58% / 10天平均交沽空比例為22.73% / 50天平均交沽空比例為25.63% / 100天平均交沽空比例為27.08%)。
上交易日沽空金額大幅度上升至5253萬元(與前交易日沽空金額1535萬元相比同比上升242.21%)，其沽空金額為100個交易日來第二高水平(首位為3月2日沽空金額達1.191億元當時股價達33.75元其後4個交易日股價下跌-4.22%)。其沽空金額嚴重高於平均值水平(上日沽空金額與5天平均金額1577萬元相比上升233.14% /上日沽空金額與10天平均金額1112萬元相比上升372.43% / 上日沽空金額與50天平均金額1234萬元相比上升325.67% /上日沽空金額與100天平均金額1529萬元相比上升243.55%) ，近日沽空金額持續上升，投資者需要關注帶來的潛在風險。
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