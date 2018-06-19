內地網貸平台唐小僧被查封？

中國P2P平台唐小僧上周五開始系統停止運作，傳聞辦公室被查封，母公司帳戶被凍結。

內地網貸平台唐小僧官網自上周五的系統升級暫停運作後，老闆去向不明、母公司資邦金服涉非法集資，員工被離職等消息漸廣傳。現時唐小僧的官網疑因超額訪客量而無法打開，其客服電話亦未能接通，引起大批投資者恐慌。當局仍未公佈相關調查狀況，事件所涉金額未明。

本月15日，唐小僧於公告中表示，網站將進行五天的系統升級，並暫停運作。由於在假期中進行長時間的系統升級情況罕見，所以此舉極速引起用戶猜疑。

據內地媒體報道，部分唐小僧投資者指出，在登錄平台的手機App時無法獲取驗證碼，即代表用戶不能提取現金。此外，亦有投資者上傳唐小僧總部已被查封的照片，並傳出其母公司的帳戶亦已被凍結的消息。因警方現正調查，唐小僧是否涉及非法集資，所以詳細內容未能公開。

從唐小僧平台信息中顯示，截至本年5月31日，唐小僧累計借貸餘額約9.3億，共53994筆借貸，借款人涉及948人。而唐小僧亦提供最高返利程度達100元返現30元，情況令人嘩然。

唐小僧為內地網貸平台，自稱為擁有央企背景、交易量達800億人民幣的公司。據資料顯示，唐小僧的客戶投資總額已突破878億人民幣，註冊人數更突破1082萬人。唐小僧亦與內地的錢寶網、雅堂金融，和聯壁金融齊名為「民間四大高額返利平台」。

來源：巴士的

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