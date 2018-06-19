大同坐擁3題材 多頭力拱逆漲2% 認購權證也狂吸金

大同 (2371-TW) 挾現増案、經營權之爭、土地資產等三大題材，今 (19) 日在台股重挫之際，該股股價卻逆勢上漲約 2%，最高漲到 26.9 元，向上挑戰前高 27 元，認購權證也強力吸金，一度高居認購成交金額之冠。

大同 40 億元現增案已在 6 月 5 日提出補正，依規定自 6 月 5 日起重新起算申報生效日，如無重大異常情事，屆滿 12 個營業日申報生效。

此外，大同預計 6 月 27 日召開股東會，但從去年以來持續延燒的經營權戰火並未停止，市場關注三圓建設 (4416-TW) 董事長王光祥持續收購大同股權的動作，主要是王光祥不斷對外放話表示，會持續加碼買進大同，目標瞄準進入大同董事會。

王光祥從每股 15 元多一路買進大同，據了解，最高買價 27 元，迄今已持股逾 1 成，成為最大股東，且持續加碼。

此外，大同土地資產品豐厚，一直被視為資產概念股，這也是各界不斷覬覦大同經營權的主因。

大同土城建案的大同莊園第一期預計第 4 季開始交屋，並認列收益。同時，大同旗下尚志資產開發規劃的活化土地資產，中和廠也展開與捷運聯開的計畫，將持續評估投入商用不動產開發經營的可行性，以實現資產最大潛在價值。

若投資人看好大同後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：大同凱基 7A 購 02 (076414-TW)、大同群益 7A 購 04 (076463-TW)、大同永豐 79 購 01 (076217-TW) 等。