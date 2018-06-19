IHS Markit：5年後美國二疊紀盆地原油產量將翻倍

調研機構 IHS Markit (INFO-US) 在一份新能源報告中表示，活躍在二疊紀盆地的 3 間能源商埃克森美孚 Exxon Mobil (XOM-US)、荷蘭皇家殼牌 (RDS-US)、和雪佛龍 (CVX-US) 至 2020 年需投資 300 億美元以實現增長目標，而這些投資將促使成本上漲，並將逐漸強化二疊紀盆地的整合。

IHS Markit 能源總監 Sven Del Pozzo 寫道，「如果三大能源公司真正致力於探勘二疊紀盆地，傳統以利潤主導的它們，將不得不習慣此盆地的成本上漲，以建立目前不足以滿足中長期核心操作的增長計劃」。

然而，報告稱二疊紀盆地的投資樂觀度還是會因為成本而增加風險，並為中小企業帶來財務壓力。

據 S&P Global Platts 的數據顯示，輸出二疊紀盆地的石油量從 2016 年的每日 36 億立方英呎也成長至 2018 年 5 月的每日 63 億立方英呎。

美國能源轉運站 / 圖：EIA

雖然二疊紀盆地的每日產量將於本月提升至每日 105 億立方英呎，但因管道限制，最高輸出量只能符合每日 73 億立方英呎，使二疊紀盆地 Waha 轉運站的天然氣，也較路易斯安那州 Henry 轉運站的價格便宜約 0.08 美元。

del Pozzo 認為 2016 年及 2017 年的中小型能源企業因過度槓桿、加上股價的膨脹幅度高，將對現實的基本面帶來負面影響，都可能導致美國能源業出現整併潮。

自 2017 年以來，三大能源商的二疊紀盆地油井量開始成長，逐漸吸收較小的油井探勘及生產商。