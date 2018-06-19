【大慶證券】投顧盤前－貿易戰再起  提防外資賣壓再起



◆盤勢分析

美股昨晚延續上周五低迷的態勢持續震盪收低，主要原因就在於反應中美貿易爭議，上週五川普宣布對 500 億美元中國商品加徵關稅，而中國隨即展開報復，宣布對美國商品加徵關稅，針對 340 億美元的美國商品課徵 25% 關稅並於 7 月初生效，在短線不確定因素再起下導致美股走弱。所幸上週聯準會升息後，美 10 年期債券殖利率並未持續走高，短線回落到 2.92%，對於股市壓力將減輕，由於中美之間一旦爆發貿易戰，將會讓整體經濟有走下坡的疑慮，並且不利股市表現，在短線雙方態度未出現轉圜前，研判將持續對股市產生負面的影響，美股將維持震盪拉回整理的態勢。

雖然台股上周五在部分大型股回穩以及中小型股持續輪動的狀況下，指數持續站穩在 11000 點之上，技術面短多格局仍未改變，從台幣動向來看，由於美元短線的走強，讓台幣再度走貶跌破 30 兌一美元關卡，本周必須持續關注台幣的走勢，一旦台幣再度貶破 30 兌一美元，就要提放外資賣壓再度啟動，對於大盤恐有不利的影響。

雖然面臨端午連假，加上周末，上周五早盤所有類股大多呈現震盪的走勢，不過以產業來看，被動元件在經過前幾天震盪後，週五有再度轉強的現象，包括國巨、華新科、大毅等都相對強勢，甚至二線被動元件股更是有多檔亮燈漲停，顯見目前內資偏多的態勢不變，而除了被動元件外，PA 以及網通股在全球第一個 5G 標準制定規範出籠下也見到強勢走高的表現，當中宏捷科、穩懋、全新等相對亮眼，PA 族群有異軍突起的態勢，而其他包括 LED、電動車等也都維持輪動，盤面絲毫沒有長假前的賣壓出現，這也代表目前台股的氛圍仍是偏多，研判在國際股市未出現明顯系統性風險前，中小型股輪漲的趨勢不變，然在短線中美貿易戰的影響下，也須提防外資賣壓再度湧現，整體而言，目前市場可用之兵仍多，展望佳的中小型股短線都有機會輪漲，操作上避免追高，逢低擇優承接即可。

