

◆盤勢分析

1. 川普在上週五發布的聲明中表示將對 500 億美元的中國產品課徵 25% 的關稅，這項措施將會影響到包含大量工業科技的中國商品，北京隨即宣布對美國商品加徵關稅，針對 340 億美元的美國商品課徵 25% 關稅，這引發了中美貿易戰的擔憂。台股休市期間美股下跌，跌幅介於 0.18 至 1.07％，美股四大指數短線回測月線附近。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利結束回檔整理。

(2) 均線：支撐為季線至年線，壓力為 10 日線至 11,261 點。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小 / 大於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線之上並收復 10 日線，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、網通、車用等。

4. 業界傳出，2330 台積電受客戶端拉貨動能不如預期強勁影響，第 3 季業績成長力道恐不如往年同期，隨著為蘋果獨家代工的 7 奈米 A12 處理器在第 4 季放量，台積電營運將倒吃甘蔗，全年可望再寫新猷。7 奈米可望帶動台積電營收與獲利的提升。

5. 美中貿易戰加快大陸推動半導體自製化腳步。業界傳出，大陸官方授意當地面板龍頭京東方逾五成驅動 IC 都要採用大陸自製產品，更下達「良率不好沒關係，先用再說」的指令，衝擊對原本大量供應京東方驅動 IC 的 3034 聯詠等台廠。留意大陸半導體自製對台廠的長線挑戰與機會。

6. 被動元件鋁質電解電容已經進入漲價階段，台廠預估，6 月至 7 月起，漲價效益將逐步反映至營收上，有助 2327 國巨集團旗下智寶（2375）、凱美（5317），以及金山電（8042）、立隆（2472）與日系通路商日電貿（3090）等相關業者營運。被動元件 2018 年價格趨勢目前仍對台廠有利。

7. 記憶體龍頭韓國三星電子傳出暫緩 DRAM 擴產消息。據業界消息，三星因為製程轉進 1y 奈米後無法有效降低單位生產成本，原本第三季於韓國平澤廠（Pyeongtaek）東翼大樓（east wing）2 樓擴增每月 3 萬片 DRAM 產能的計畫已暫緩。法人預期下半年進入旺季後，DRAM 價格持續看漲到年底，對南亞科（2408）及華邦電（2344）營收及獲利成長將有明顯助益。仍須觀察大陸對記憶體價格調查的影響。

8. 穩懋（3105）董事長表示，今年營運穩定成長，就現階段訂單情況看來將優於去年，由於去年 VCSEL（面射型雷射）訂單集中在第 4 季拉貨，今年則呈穩增長的趨勢，一路走高，成長模式不同；至於 5G 產品要大量出貨，時間點應落在明年至 2020 年，目前處於 4G 至 5G 的過渡階段，相關 5G 產品量短線內不會增加太快。觀察穩懋近期能否站穩年線。

