中國擎天(01297-HK)夥平保(02318-HK)子公司簽戰略合作

中國擎天軟件(01297-HK)公布，與平安保險(02318-HK)旗下的全資子公司平安科技(深圳)有限公司簽訂戰略合作協議，共同發展新型智慧城市產品。

平安科技是中國平安旗下負責高科技業務發展的子公司，累積了豐富的「科技+互聯網+金融」經驗，同時掌握多項前沿新技術。利用生物識別、大數據、區塊鏈、人工智能和雲科技五大核心技術，平安科技銳意打造「智慧、智理、智效」的全新城市生活。

根據合作協議，雙方將在智慧城市、政府公共服務、社會治理、生態城市建設等項目合作，以提供完整的新型智慧城市解決方案。雙方亦會在基於稅務貿易金融、綠色工業的行業互聯網平台領域深度合作。

在雙方的合作下，平安科技在客戶端的廣泛服務能力及先天具有的金融大數據、醫療大數據、信用大數據等，將結合本集團在政府公共服務和社會治理領域，如公安、司法、民政等行業的經驗及數據。透過整合數據資源和優勢互補，雙方將進一步放大數據價值，創造精準、高效、便捷的新型智慧城市解決方案。

董事會相信，集團與平安科技的強強聯手，不但能整合雙方的優勢、經驗、技術及市場資源，更將共同創造更多數據使用場景，釋放新型智慧城市解決方案的市場潛力，為集團未來的業務及收入注入強大的增長動力。

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