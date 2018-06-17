開放的大門會越開越大

2003年7月的一天，作為第一批進入國內市場的QFII，瑞銀進行了第一單A股交易，在這歷史性的時刻，瑞銀選擇了四只股票：寶鋼股份、上港集箱(現上港集團)、外運發展以及中興通訊。15年後，又是中興通訊等公司開了QFII的開放序幕。

這是偶然，更是必然。2001年，中國正式簽署WTO協議；2002年，關於QFII的相關制度隨之出台，瑞銀、野村證券、高盛、摩根士丹利相繼進入中國，不僅投資A股，而且陸續與中國機構合資成立了銀行、基金、信托等一系列金融機構。我還記得2001年那個夏天，報紙上全是「狼來了」的大標題，深感國外大機構就像是少林高僧，本土機構是還未經過開竅的小和尚虛竹，實力相差懸殊，只有戰戰兢兢、如履薄冰才能求得一線生機。然而事實是，這十年來，工商銀行成為全球第一大行，余額寶成為全球第一大貨幣基金，風光無限的國際五大投行倒閉了兩家，外資機構到了中國好像水土不服，倒是QFII的業績常受人稱讚，耐得住寂寞，抓得住牛股，但是後面還要補充一句：那是因為在華的投資總額不高，絕對值小，對母基金凈值變動影響不大，能做到心止如水、長線投資。

QFII在華投資總金額不大，絕對不是外資機構看空中國，恰恰相反，QFII是境外機構投資A股的唯一途徑，QFII額度一度成為緊俏資源，甚至出現大型機構轉租部分額度的行為，造成這一現象的原因主要是額度管控。境外機構所能購買A股的最大額度，掌握在國家外匯管理局手裏，額度申請和調整需要進行審批；其次，就是本次宣布取消的“每月資金匯出不超過上年末境內總資產20%的限制與3個月本金鎖定期規定”等一系列包括資產配置、交易方式的細節規定，這也是影響QFII投資運作的具體因素。

目前，最大的尚方寶劍「額度」還掌握在外管局手中，但此次為QFII「鬆綁」卻實屬重要突破，充分說明中國金融開放的步伐在加快，體現出我們的改革是漸進式的，但開放的方向是非常堅定的，也是非常務實和審時度勢的。從今天回頭看，必須承認，國家對於WIO協議逐漸開放金融領域的決策是具有前瞻性的。當年弱小的國內金融機構，無論是實力，還是人力配比遠不及今天，10年來，市場給了金融部門以成長空間，但是今天我們已經得到一個足夠強勁的信號，那就是「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」，金融開放的節奏只會加快，不會減慢，那麽，我們的金融機構是否已經做好準備？它們中的一部分，除了是外資的競爭對手，還多了一層身份，就是投資標的。五大行、股份制銀行、證券公司大多已上市，保險、信托在不斷謀求上市，未來它們還將增加一層身份，就是合作者。從對外公布的中國金融業對外開放的時間表中可以看到，未來3年至5年，外資不僅可以控股保險公司、證券公司、基金公司、期貨公司，還將實施內外一致的銀行業股權投資比例規則。

不言而喻，不管是否所有人都已做好準備，競爭只會愈發激烈，但不再將有人高喊「狼來了」的口號，一是自身實力的增強，二是我們已經嘗到了「開放」的甜頭。就像瑞銀亞洲證券部主管在完成A股第一單QFII時說到的那樣：在國際資本不斷流入中國證券市場的過程，無論是中國還是國際資本都能獲得好處。但我們應看到，雙方需經歷一個互利的、相互教育的過程,中國公司要教育廣大投資者了解中國市場的情況和蘊藏的投資機會；同樣,國際投資者也要發揮作用,教育中國上市公司讓他們了解國際資本市場的希望是什麽，幫助中國公司以有效的方式進入到國際市場。

這一天必然會到來，因為中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。( 程喻/證券時報）

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