騰訊To B業務新樣本：「金融版QQ」上線

遲到的監管政策宣告交易員們通過QQ詢價的做法即將作古，騰訊企點QTrade希望自己可以在金融領域接棒QQ，而它只是騰訊在To B業務上的其中一個新探索。

全天候科技獲悉，騰訊(00700-HK)將在七月初正式宣布上線金融行業OTC(場外交易)解決方案——「騰訊企點QTrade」。這個「金融版QQ」定位於面向交易員和金融機構的企業溝通工具，提供溝通便利的同時，志在解決機構在報價、咨詢中可能涉及的風險與違規行為。

長期以來，QQ成為金融機構間非中心化的場外報價系統，盡管飽受非實名制帶來的種種困擾，但QQ的地位在交易員群體中反而愈發根深蒂固。今年1月發布的證監89號文為行業帶來了新的變化，這份文件明確指出，交易員不能使用個人郵箱、即時通訊工具進行交易詢價。

遲到的監管政策宣告交易員們QQ詢價的做法即將作古，騰訊企點QTrade希望自己可以接棒QQ。而它只是騰訊ToB業務上的其中一個新探索。

交易員的QQ依賴癥

「監管是一個趨勢，早晚都會來。在監管政策出來之前，我們就已經進行了市場調研。」QTrade業務負責人周靖宇稱。他們面對著一個相當特殊的群體——交易員們會把擺著六塊屏幕的辦公桌當作第二個家，他們在PC上處理絕大多數的工作任務。而相比用戶體驗這類互聯網的名堂，他們更在乎的是能不能迅速找到交易夥伴，高效地處理報價，這導致他們很難主動遷移到別的通訊工具上。

不單在中國，交易員的冥頑不化是個全球性現象。以原油交易為例，在過去近20年裏，對於每天交易數以十億美元計的原油和成品油交易員們來說，雅虎旗下的即時通訊應用Messenger是他們默認的通訊工具。

即便過去20年間Facebook、Snapchat和WhatsApp這類即時通訊產品不斷湧現，但原油交易員們依然熱衷於使用Messenger，在投標原油運輸船的同時和同事商量去哪吃午飯。2016年，雅虎的一連串風雨飄搖也不可避免地影響了大量的能源集團和石油公司——他們恐怕是唯一一群Messenger的忠實擁躉。

由於大多數通訊工具的聊天記錄都無法回溯與被監控，這也帶來了全球性的監管難題。在2013年彭博“泄密門”發生前後，包括摩根大通和瑞銀在內的幾家大型投行陸續出台規定，禁止旗下交易員使用網絡聊天室。摩根大通的CEO戴蒙曾直接警告員工“不要隨便在聊天軟件上瞎扯”，以應對難以被根治的市場操縱行為。

在華爾街，彭博推出的通訊工具Instant Bloomberg(下稱IB)掌控著大部分市場，它的競爭對手包括湯森路透的聊天軟件Eikon Messenger，還有一些類似Wickr和Perzo這樣的創業公司。2014年，高盛曾和貝萊德、摩根大通、美國銀行等幾家大型投行聯合對Perzo註資，但並沒有對IB產生太大影響。

「對於OTC交易(場外交易)來說，留存的聊天記錄很有價值，可以用於日後取證。而且交易員的關系鏈都在IB上，粘性很強。」一位券商交易員稱，「QQ的問題也是一樣，所有人都在用QQ，你換個新的就沒人和你交易了，還得用回去。」

過去幾年裏，包括萬得在內的一些國內金融信息服務商曾不止一次打算跟QQ搶生意，但都未能如願。

「萬得IMassage對比QQ唯一的好處就是實名制，降低了信任成本。但是沒有移動端，而且萬得終端的賬號綁定電腦，交易員不管到哪都得帶著那台電腦，很不方便。」上述交易員稱。相比之下，QQ的聊天記錄同步與回溯，大型文件傳輸等功能顯然更對他們的胃口——最重要的是，QQ的普及率實在太高了。

2017年，中國債券市場規模達到了76萬億元，在這期間，「野生」存在於QQ上的報價中心也越來越龐大。身份沒有經任何官方認證的交易員們在這個體系內發布報告、咨詢和報價。這讓監管機構面臨的問題愈發棘手——證監會在今年初就對操縱市場行為開出過數十億的罰單，而要解決這些問題恐怕必須要有騰訊的參與。

「金融版QQ」的方法論

按照89號文的規定，「債券投資交易人員應當使用公司統一配置的電話、郵件、即時通訊等系統開展債券交易詢價等活動，其工作郵件、通話記錄、即時通訊信息等應當監測留痕。」這意味著交易員們需要一個量身定制的通訊工具，而非企業微信這樣的標準化產品。

「如果沒辦法打通QQ的關系鏈，用戶的遷移就幾乎不可能實現。」周靖宇說，“打通關系鏈之後用QTrade就可以和用QQ的人直接對話，用戶遷移成本就幾乎沒有了。「類似於微信中的導入QQ通訊錄，交易員也可以直接將QQ裏的好友導入到QTrade。

交易員使用QTrade之前需要通過認證，以證明自己是註冊在案的金融機構從業者。與萬得的IMassage不同，即便交易員從機構離職，他們的QTrade賬號依然屬於自己，可以在下一次就職時重新認證。

這一舉措解決了QQ難以避免的實名問題，同時，QTrade把群成員和好友人數的上限分別提高到了5000人與10萬人；相比之下， QQ的好友上限即便開通會員也只有3000人，大部分交易員不得不註冊一堆QQ號已備不時之需；電腦屏幕上同時開著多個聊天界面，一天下來看的頭暈眼花，或是在查詢過往聊天記錄上花費太多時間。

周靖宇稱，QTrade中的聊天記錄會依照89號文的規定全部留痕，最大限度地滿足監管文件的要求。而所有信息會被結構化儲存5年以上，以備機構隨時搜索查詢。

「QTrade也會提供一些金融方面的定制化服務，比如能夠把聊天記錄整理成交易員的工作日志，或者是在談交易的時候，就能把一些交易相關的內容提煉出來存檔。」周靖宇說。他稱，在正式上線之前，QTrade已經與幾十家金融機構一起進行了小範圍的灰度測試，之後還會推出一些諸如數據分析、資訊等增值服務。他們打算向金融機構收取年費，但需要根據產品的不同功能定制。

「其實在保留QQ功能的基礎上增加實名制驗證，就已經比較完美了，在QQ上確認對方身份的成本太高。」上述交易員稱。他相信如果能有監管層與金融機構自上而下的推進，QTrade會很快得到普及。

騰訊雲ToB新探索

「之前企點團隊開發了企點(SCRM)、營銷QQ和企業QQ這些比較標準化的產品，從今年開始，我們會把即時通訊、大數據、機器學習等技術能力開放出來，讓垂直行業的開發者基於底層技術去開發針對不同行業的toB產品，形成更多垂直行業內的解決方案」騰訊雲副總裁、企點總經理張曄說。

企點(SCRM)、企業QQ、針對客服群體營銷QQ與輕聊版「辦公QQ」— 騰訊TIM是此前QQ在企業服務領域中為數不多的產品。除了TIM，其他產品的主要營收方式是向企業收取年費。但除了少數特定的場景，企業員工們依然習慣於使用個人QQ和微信交流工作。

「騰訊企點QTrade能夠滿足監管合規需求，又得以提升交易效率和體驗，降低交易風險，是騰訊企點通過開放平台輸出技術的一個典型案例。」張曄說。作為騰訊企點的合作夥伴，QTrade為那些依賴著QQ與微信，同時又要忍受二者在工作中帶來的不便的金融從業者們提供了一個更妥善的解決方案，騰訊希望在其它垂直行業制造出更多的「騰訊企點QTrade」。

「垂直行業裏的ISV(獨立軟件開發商)和服務商會對行業更加了解，他們可以在QQ的底層技術的基礎上再去做應用層面的開發，同時借助QQ關系鏈去平滑地完成行業專業用戶的平滑遷移。」張曄稱。

按照他的說法，比起自己研發一個龐大覆雜的滿足不同行業需求的企業版QQ，開發者借助QQ龐大的用戶基數和騰訊的技術能力，其開發的行業應用可以得到更快速的推廣。張曄稱，企業QQ和營銷QQ都會進一步升級，更加針對的服務於企業的市場營銷、銷售和運營，在一些特定行業裏繼續發揮作用。

在外界的印象裏，騰訊是一家更加擅長ToC的公司。騰訊正在試圖改變這一現狀。在2017年12月份舉行的騰訊年度員工大會上，馬化騰稱，「現在的騰訊需要更多ToB的能力，要在組織架構上進行從內到外系統性的梳理。」

同樣是在這個大會上，騰訊總裁劉熾平在發言時表示，「很多人說我們只有ToC的基因，沒有ToB的基因，我是不相信這個說法的，你看進化中的成功物種，不是一開始就有那種基因，都是演化出來的。」

在今年，馬化騰在多個場合都提到賦能、鏈接、生態這些詞匯。他提到，在數字經濟時代，騰訊的目標是要成為各行各業的「數字化助手」，助力各行各業實現數字化轉型升級。在這個過程中，騰訊要專註做三件事：做連接、做工具和做生態，即為各行各業進入數字行業提供接口；提供最完備的工具箱；生態共建，成為共建數字生態的共同體。

在與阿里爭奪激烈的智慧零售領域，騰訊的策略同樣是「賦能」——不做零售，甚至不做商業，只做底層，把機會讓給所有合作夥伴；一邊大舉投資，一邊樹立智慧零售樣本，然後再做大規模推廣。

來源：全天候科技

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