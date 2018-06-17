川普致電馬克宏 呼籲減少貿易壁壘

面對歐盟、加拿大、墨西哥、中國的全面圍攻，「滅霸」川普終於坐不住了。

昨日，在同法國總統馬克宏的通話中，美國總統川普呼籲，歐盟應就減少貿易壁壘同美國展開商談。

在白宮新聞辦公廳發布的一份電子郵件聲明中，明確提及川普就與歐盟和談事宜同法國總統展開了商討。此外，雙方討論的話題還涉及朝鮮、敘利亞和伊朗。法國方面，愛麗舍宮同樣發表了聲明，稱雙方已經進行了電話交談，並討論了貿易相關話題。

不過，由於此前川普決定對歐盟徵收高額懲罰性關稅，歐盟目前拒絕與美國進行貿易協定的相關談判。歐盟理事會主席 Donald Tusk 上月在與其他歐盟領導人會晤後表示，雖然歐盟並未放棄與美國進行貿易自由化問題的討論，但其前提是川普豁免鋼鐵等產品關稅。

「我們是準備與美國朋友討論貿易自由化問題的，但其前提是美國決定無條件豁免鋼鐵等產品的關稅。」

據彭博社報導，一位歐盟官員在被問及川普要求與歐盟和談的問題時，他表示，自鋁和鋼鐵關稅開始生效以來，有關貿易自由化的談判大門已經同美國關閉。而且，歐盟正准在今年晚些時候對美國加征汽車出口關稅。

今年四月，歐盟擬定了一項微縮版的 TTIP 提議，希望避免被美國施加關稅。歐盟願做出重大妥協，降低美國汽車等關稅，承諾與美國聯手對抗中國。

然而，這並不能阻止美國向歐盟加徵稅款的決心。6 月初舉行的 G7 會議之後，美國正式宣布對歐盟、墨西哥和加拿大徵收鋼鋁關稅。

6 月 6 日，歐盟正式做出反擊。歐盟委員批准了對美國出口的 33 億美元（28 億歐元）產品徵收額外關稅。歐盟關稅產品名單上包括：橙汁、威士忌酒、牛仔褲、摩托車和各種鋼鐵產品。此外，該計劃還包括在 2021 年 3 月進一步增加對 36 億歐元的美國進口貨物徵收 10％到 50％的關稅，如果世界貿易組織已經裁定美國的鋼鋁關稅是非法的，那麼這個計劃可能會實施的更早。

本周一上午，梅克爾的首席發言人 Steffen Seibert 重申，歐盟「做好了行動準備」，對美貿易制裁將於 7 月 1 日正式生效。就在昨晚，作為回應美國總統川普早些時候簽署的一系列向中方徵稅措施，中方宣布，將對原產於美國的 500 億美元商品加征 25% 的關稅，此前談判成果全部失效。