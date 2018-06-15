中華電信股東會再度上演馬拉松戰 通過每股配息4.796元 尚未補選獨董

中華電信 (2412) 今(15)舉行股東會，由中華電信董事長鄭優主持，往年開會時間常從早到晚，今日仍上演相同戲碼；股東會仍持續進行中。中華電信今年股東會通過去年承認財報以及每股配發現金股利 4.796 元案，配發率 95.7%；目前議事進行到討論事項的公司章程修正案。至於補選獨立董事案，將是下一個議案。中華電信去年合併營收 2275.1 億元，歸屬於母公司業主淨利為 388.7 億元，每股盈餘 5.01 元。



股東會中，有員工兼股東發言表示，針對有媒體報導，中華電信周姓股長及林姓股長在 2016 年 8 月涉嫌違法，疑似為達業績要求，找友人合謀以專標案方式幫忙衝業績，導致發生假交易，真詐財，掏空中華電信約 4 千多萬元。員工股東也表示，前董事長蔡力行給員工非常大業績壓力，導致股長等基層員工作出假交易事件，讓中華電信 2015 年認列 9 億元呆帳，2016 年認列 14 億元呆帳，2017 年呆帳約 6.3 億元。



鄭優表示，很關心、審計委員會也很關心，由於涉及司法方面，因此不做個案說明，但鄭優認為類似這樣狀況，不容許再發生。



而針對 499 吃到飽方案衍生亂象，鄭優表示，支持這個方案，就負責到底；鄭優強調自己不是每天來納涼，是作伙 (台語) 來打拚，好的要維持，缺點要檢討改善，5G 時代要來臨，對中華電信是很嚴峻考驗。去年他下令基地台加強建設，網路品質已比先前好很多，中華電信過去都是龍頭，要維持這種優勢。

