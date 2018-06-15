中國證監會稱創新企業境內發行股票或CDR試點不會一哄而上

中國證監會負責人周五在回應創新企業境內發行股票或CDR(中國存托憑證)試點相關問題時表示，將充分考慮國內國際市場情況，把握好試點的數量和節奏，積極穩妥推進創新試點工作，不會一哄而上。

新華社援引該負責人稱，在發行審核上將嚴格按照法律法規和試點規則規定的條件、程序和信息披露要求，嚴格審核，堅持條件標準不降低，程序不減少；證監會將鼓勵創新企業自主選擇適合自己的境內外上市途徑。

「本次創新試點工作強調好中選優，選擇少數企業作為試點，重在制度建設，不追求數量、規模。」他說。

該負責人並稱，本次創新試點工作不僅僅等同於發行存托憑證(CDR)，試點創新企業境內上市有多種途徑，符合發行股票條件的，可在境內市場發行股票；符合存托憑證發行條件的，也可發行存托憑證。

據其介紹，在試點創新企業發行詢價過程中，將充分發揮專業機構投資者的積極作用。證監會嚴格要求發行人及其主承銷商根據企業各自的情況，科學設計發行方案，督促專業機構投資者認真研究、審慎報價。

該負責人透露，證監會還針對創新企業的特殊情況制定了關於保薦、承銷相關多項配套規則，對證券公司進行指導和規範，並加大監管力度，督促證券公司勤勉盡責，更好服務創新企業上市工作。

在試點期間創新企業可自主選擇10家券商作為境內發行上市的主保薦機構，包括中信建投、國泰君安(601211-CN)、中金公司(03908-HK)、招商證券(600999-CN)、中信證券(600030-CN)、申萬宏源承銷保薦、廣發證券(000776-CN)、海通證券(600837-CN)、銀河證券(601881-CN)和華泰聯合；其他券商可與前述券商聯合保薦或聯合主承銷。

對於風險防範，證監會將加強依法全面從嚴監管，加強市場監測，對違法違規行為堅決打擊，充分發揮會員對客戶交易行為的管理作用，督促會員重點監控頻繁炒作的客戶，並結合創新企業存在投入大、風險高、易被顛覆等特點，加強投資者教育。

該負責人並指出，考慮到中國股市散戶參與度高，合格機構投資者數量少、定價能力弱，首次公開發行企業中創新企業盈利情況具有一定不確定性、信息披露理解難度大等特點，和集中投資風險較高的情況，證監會考慮設立了六只戰略配售基金。

希望給普通自然人提供一個借助基金實現分散投資、長期投資的選擇，對尚不成熟的投資者提供保護，並增強市場穩定性；證監會將積極培育機構投資者，發揮戰略配售基金研究、議價能力，增強發行定價的合理性，逐步實現建立市場化發行制衡機制的長期目標。

來源：路透北京6月15日

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