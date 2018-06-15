【華冠投顧】富時指數拉尾 大盤風險期未過

◆盤勢分析

加權指數今天收 11087 漲 73 點，量能 1905 億，尾盤爆出 400 億大量，拉抬指數 46 點!! 這不是甚麼暗號，是富時指數調整啦，不過就算扣掉尾盤的 400 億跟 46 點，大盤今天也有收漲 27 點跟 1500 億的量能，但在這邊我還是要說，大盤昨天跌破 11088 短線進入整理機會很大，從分 K 走勢圖來看，今天就算是因為富時指數拉抬，也剛好拉抬到了反壓區，所以我個人是認為下週大概也還需要盤整幾天，最麻煩的是，在這波修正過程中，大盤無法有效量縮，而且昨天還融資大增 10 億，這個我看了是怕怕啦，不過把情緒拿掉，我們回歸盤面，既然 11088 跌破確認短線多頭被破壞，那從日線格局來看就是看好 11000 跟月線雙撐即可。

回到類股部分， mosfet 概念股開始休息了，建議大家也不要隨便低接，還是等型態發展個幾天會比較穩一點。光學股部分則由本波最強的 3504 揚明光跌停，整個類股一起跌倒，4976 佳凌、3630 新鉅科跌 4%， 3362 先進光、3441 聯一光跌 3%。

被動族群今天看起來雖然很強，但也都是再整理區間，能不能轉強還要看整理狀態。



另外，這幾天一直提醒屬於反彈格局的風電族群，昨天 2013 中鋼構一價漲停，今天爆量大跌 7%， 2208 台船跌 3%， 9958 世紀鋼小漲但也仍然受制季線反壓， 3708 上緯則是量縮小跌。

如果你有看這幾天的分析，希望你有避開風險。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

