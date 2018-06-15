【華冠投顧】指數守缺口很有心，下周要紅K才有情

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2327 國巨：股價遇月線反彈向上，斜率仰角同步增加走勢有跟隨 10 日線意圖，若能過昨日高點，仍有機會成長

2456 奇力新：股價重新站回 10 日線，量能也進一步擴大是否能夠延續強勢格局，則須觀察三日內是否能重回 5 日線 2337 旺宏：今天股價守在季線之上，不過量能稍嫌不足下周若能站回月線，則個股有機會沿月線表態

6173 信昌電：近期融資大減許多，股價守在 10 日線之上顯見表態的決心，下周 10 日線扣抵扣高，股價有機會表現

4976 佳凌：今天股價長黑拉回 5 日線，周三缺口尚未回補後續若回補缺口，後續就會進入高檔震盪。

3019 亞光：股價短線漲多之後，融資增加速度加快今天錯過 5 日線扣抵值之下，要觀察下周的 10 日線是否表態

3504 揚明光：經過三天的量能整理之後，今天出現長黑拉回後續股價要觀察是否能站回 10 日線，個股將走高檔震盪。



# 台股盤勢分析：

昨天長黑之後，指數有錯失 10 日線扣抵的現象

不過，在尾盤富時調整權重的因素之下，指數重新站回月線

先前台股在 6/4 出現跳空長紅的缺口，未來如果缺口不補

則台股接下來有創新高的機會，若回補前波缺口，加權指數就會進行橫向整理



台積電今天占成交的大量，而被動元件的奇力新、大毅、達方仍是盤面的熱門焦點，交易量進一步的擴大。另外，PA 族群的宏捷科攻高漲停，帶動全新、穩懋收紅 LED 族群由晶電帶動族群買盤，光磊、光鋐、鼎元等都出現做價買盤，後續走勢可多加留意。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

