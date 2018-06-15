【華冠投顧】智寶噴出大漲5成 誰是下一個接班人

◆盤勢分析

歐洲央行保持利率不變，歐洲主要股市大漲反應，美股那斯達克創新高，激勵台電子股走揚。觀察日 K 線，大盤跌破月線後反轉，跳空缺口也反應了強力的支撐，在還沒站回短期均線上之前，大盤短線仍由空方所主導，多方宜謹慎。



外資調高全球被動元件龍頭村田的評價，激勵村田股價大漲，同時也帶動台股被動元件族群大漲，被動元件次族群鋁質電解電容表現最為亮麗，2375 智寶、5317 凱美、6175 立敦等漲停，其中智寶漲勢最為驚人，波段起漲已連 4 支漲停板。另外，3GPP 昨日宣布，如期完成制訂第一版 5G 行動通信技術標準，5G 概念股 PA 次族群 8086 宏捷科攻上漲停表現最為強勁。



蘋概股提早備料上游零組件，蘋概股中 6456 GIS-KY、3374 精材、4943 康控 - KY 等，底部型態已出現直得持續追蹤。另外，特斯拉周產量 5000 輛的目標有望在 6 月底前達成，可留意相關概念股 3665 貿聯 - KY、1536 和大、2421 建準、6275 元山、3019 亞光、4739 康普、4721 美琪瑪等。其中亞光已打出一個圓弧底的 K 線型態，可持續追蹤。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

