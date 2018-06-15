【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股拉尾盤 台股月線失而復得

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 69 點至 11054 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 33.47 點，電子期逆價差縮至 - 0.92 點，金融期轉為逆價差 - 5.64 點。現貨部分，三大法人賣超 80.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1032 口至 13696 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1346 口至 44957 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 387 口至 17336 口。

週四美國那斯達克再創歷史新高，但歐央行鴿派導致美元指數噴出連帶台指期早盤雖以小漲開出，但現貨開盤也不久後隨著台幣貶值，且亞洲股匯市普遍出現股匯雙跌，權值股走勢疲弱導致 9 點半過後指數一度跌破 11000 點整數大關，電子權值股也受到蘋概三王同步弱勢影響，電子指數盤中一度回測月線支撐，當中又以鴻海走勢最為弱勢，受到 FII 在陸股連跌兩天拖累，盤中一度跌破 85 元大關，所幸午盤過後半導體類股出現跌深反彈，台積電與聯電等晶圓代工連袂轉強，加上? 時指數尾盤調整台股權重，資金大量敲進權值股推升指數以最高點作收，終場加權指數上漲 73.49 點或 0.667%，收在 11087.47 點，成交量能 1905.52 億，較前一日增加 235.58 億。技術面來看，週五日 K 量縮一度跌破月線但卻留下影線紅 K 作收，而 KD 指標持續死亡交叉，MACD 指標同步也死亡交叉向下，周線反倒收黑並部份回補 6 月初多方缺口，加上新興市場股匯市仍承受賣壓，指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪。

選擇權分析

未平倉量觀察，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量由 10700 上移至 10800 點，顯示在週五指數反彈收復週四部份跌幅情況下，市場對下檔支撐的力道稍有加強，莊家增加賣權的賣方部位也使全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.28，更細部觀察，今日造成 put/call ratio 上升的主因是來自月選擇權的賣權 OI 共增加近 2.7 萬口，明顯高於賣權 6 月合約僅增不到 0.6 萬口，顯示市場對指數下檔的支撐還是有一定的信心。

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