【IPO追蹤】有才天下(06100-HK)：藉人才升級機遇 未來公司仍有很大市場空間

獵聘網母公司有才天下(06100-HK)赴港上市，今日舉行新聞發佈會，公司執行董事兼財務總監徐黎黎稱公司去年企業客戶數由2萬家增長到4萬家，增速很快但相較於中國企業總數僅佔千分之一，覆蓋率還很低，未來仍有很大市場空間；而每個企業客戶貢獻率每年增長能達9.3%，這主要得益於是對客戶的深度使用和挖掘而非漲價，因爲不希望價格成為新客戶進入獵聘的一道門檻。據公司招股文件顯示，截至2017年底公司毛利率為84%，並於往績紀錄期內能保持穩定。

目前公司95%左右的收入來自企業客戶，而個人客戶佔比很小。公司執行董事、主席兼首席執行官戴科彬稱，公司對個人客戶方面亦做了諸多嘗試，包括利用會員數據庫等對個人服務進行升級，去年個人客戶數實現2至3倍增長，預計今年也有機會在個人端錄得2倍增長。戴科彬續指，未來企業客戶端和個人客戶端都有擴張空間，此次上市目的之一亦是借助香港上市公司地位增加品牌效應。

戴科彬又指，目前國內人才升級是一個好的發展機遇，目前很多新興產業人才遠遠不夠，因此有兩種方式來獲取新興產業人才，一方面由傳統產業轉移，另一方面則是產學融合，而獵聘亦有進行佈局，為人才提供職業培訓等幫助。目前公司主要針對國內市場，但亦見到海外人才也在使用公司平台，戴科彬稱未來連結海外市場的路一定會去做。

作為中國中高端市場唯一一家借用互聯網技術去做線上人才獲取服務平台的公司，獵聘在研發方面投資很大。徐黎黎稱，截至去年底公司研發開支佔收益百分比約11.1%，未來還會持續投入，但佔收入比重會與現時持平。

文：鄒舒惠

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