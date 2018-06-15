中國結算：對證券違法案件中違反賬戶實名製行為加強自律管理

6月15日，中國結算發布關於對證券違法案件中違反賬戶實名製行為加強自律管理的通知，稱為進一步加強賬戶管理，根據《證券登記結算管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司證券賬戶管理規則》的有關規定，現對證券違法案件中違反賬戶實名製管理的相關當事人，除採取註銷賬戶、限製使用等措施外，將同時採取一定時期内限製新開賬戶、列為重點關註對象等處罰措施。具體如下：

1、對證監會已作出行政處罰決定的案件中借用他人證券賬戶和出借本人證券賬戶的主體(以下統稱涉案主體)，公司將採取為期6個月的限製新開證券賬戶措施，具體起止時間以公司自律管理措施通知書為準。

限製新開戶措施期滿後的12個月内，涉案主體申請新開證券賬戶的，須至證券公司臨櫃辦理。證券公司應嚴格審核，審慎開戶。

2、公司將把上述涉案主體列為實名製重點關註對象，對其一碼通賬戶下所有證券子賬戶(含限製新開戶措施實施前已開立的存量賬戶以及限製新開戶措施期滿後新開的證券賬戶)進行重點關註，重點關註期為24個月(自採取自律管理措施之日起算)。在重點關註期内，公司將要求證券公司對實名製重點關註對象名下證券賬戶使用情況進行重點核查，相關核查結果將與滬深證券交易所、相關稽查執法部門共享。

3、在證監會作出行政處罰決定後，公司將通過開戶代理機構管理系統向各證券公司下發自律管理措施通知書，明確相關涉案主體信息以及相應處罰措施的起止日期。相關自律管理措施的申辯程序參照公司自律管理規則，申辯期間不停止自律管理措施執行。

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