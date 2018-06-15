【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場觀望中美貿易戰進度，同時美國升息效應造成台幣今日再度貶破 30 塊，台股早盤大致在平盤附近震盪，午盤過後買盤開始進駐權值股，指數稍見拉升，尾盤因下週富時指數生效，包括台積電以及金融權值均出現買單拉抬，加權指數收盤上漲 73.49 點，外資現貨持續賣超 88.7 億元。

《國際金融市場焦點分析》

歐洲央行公佈利率決策會議，維持利率不變，並延長 QE 至 12 月，加上歐洲央行暗示保持寬鬆的金融市場環境至 2019 年夏季左右，導致昨日歐元創下去年 10 月以來最大貶值幅度，收盤貶值 1.56%，並推升美元指數上漲 1.15%；另外，歐洲央行保持寬鬆的經濟環境，同步推升歐美股市上漲，收盤德國 DAX 指數及 小 NASDAQ 100 指數期貨分別上漲 2.31%、1.10%。

《國際商品市場焦點分析》

輕原油期貨持續受到週三公佈之原油庫存及汽油庫存，大幅度優於市場預期影響，推升輕原油期貨昨日上漲 0.38%，而沙國能源部長 Khalid 表示提高產量是不可避免的，且俄羅斯能源部長 Novak 認為應從今年七月起增加產量，導致昨日布侖特原油期貨下跌 1.04%，預期在 6/22 OPEC 部長會議前，維持減產協議情況仍不明確，原油維持區間盤整機率較高。

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