央行調查報告顯示：36.5%的居民預期下季房價“上漲”

央行最新公布的2018年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告，本季收入感受指數為53.2%，比上季下降2.1 個百分點。其中，88.6%的居民認為收入“增加”或“基本不變”，比上季下降0.6 個百分點。收入信心指數為53.5%，比上季回落0.7 個百分點。

對下季度，物價預期指數為61%，比上季上升1.4 個百分點。其中，27.7%的居民預期下季物價將“上升”，53.7%的居民預期“基本不變”，8.1%的居民預期“下降”，10.5%的居民“看不準”。

對下季房價，36.5%的居民預期“上漲”，44.7%的居民預期“基本不變”，8.5%的居民預期“下降”，10.3%的居民“看不準”。

傾向於“更多消費”的居民佔24.7%，與上季基本持平;傾向於“更多儲蓄”的居民佔43.5%，比上季上升1 個百分點；傾向於“更多投資”的居民佔31.7%，比上季回落1 個百分點。居民偏愛的前三位投資方式依次為：“銀行、證券、保險公司理財産品”、“基金信託産品”和“股票”，選擇這三種投資方式的居民佔比分别為48.7%、21.9%和18.4%。

被問及未來3 個月準備增加支出的項目，按照居民選擇比例由高到低排序為：旅遊(32.2%)、教育(27.3%)、醫療保健 (23.9%)、購房(23%)、大額商品(21.1%)、社交文化和娛樂(16.9%)、保險(14.5%)。

來源：證券時報APP

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