農業農村部：2017年返鄉下鄉雙創人員累計達740萬人

農業農村部農産品加工局副局長潘利兵今日介紹，近年來許多大學生、農民工，包括科技人員、退役軍人和城市里的一部分人返鄉下鄉到農村開展創業創新，併且成為一種新的趨勢，據統計，2017年返鄉下鄉雙創人員累計達到740萬人。

農業農村部今日舉行新聞發布會，介紹促進農村一二三産業融合發展助推鄉村振興有關情況。

潘利兵說，近年來許多大學生、農民工，包括科技人員、退役軍人和城市里的一部分人返鄉下鄉到農村開展創業創新，併且成為一種新的趨勢，人數已超過740萬。過去主要是農村向城市流動，現在有一部分人從城市又回到農村創業創新，呈現出雙向流動的局面，這是一個非常好的現象。

從效果來說，這部分人回去之後，直接催生出了農村新的市場主體，成為了農村新技術、新産業、新業態、新模式的承擔者、使用者，甚至是創造者。我們有一個監測數據，回去創業的這部分人，從事融合發展項目的超過80%，利用互聯網手段創業的超過50%，抱團創業的接近90%，這部分人確實是成為農村經濟社會發展的新動能，對農村來說是一個非常大的紅利。政府對這個事情非常重視，國務院辦公廳下發了《關於支持返鄉下鄉人員創業創新促進農村一二三産業融合發展的意見》，這個《意見》里面為返鄉下鄉創業創新提供了八個政策大禮包，包括市場準入、用地用電、財政稅收方方面面，還有人員培訓、社會保障、信息支撐，八個政策大禮包。

潘利兵介紹，下一步，農業農村部牽頭促進農村創業創新這項工作，我們要以鄉村就業創業促進行動為抓手，除了下大力抓好相關政策落實以外，重點圍繞“有誰創、到哪兒創、創什麽、怎麽創”這四個問題來開展工作，加強引導推進。

第一是由誰創?積極培育各類主體，我們要以農村創業創新帶頭人培訓以及相關項目為抓手，以全國農村創業創新項目創意大賽以及開展農村創業創新成果展示展覽為手段載體，來進一步培育一批農村創業創新的帶頭人、導師人才。

第二項是到哪兒創?要積極打造各類園區和基地，園區和基地是農村創業創新的主戰場，那里有比較好的條件，為企業創業創新提供發展的環境更好一點。我們要進一步跟蹤已經發布的1096家全國農村創業創新園區基地運行情況，從中加快支持建設一批區域特色比較明顯、基礎設施比較完善、管理服務比較配套、科技創新條件比較好的一批園區基地作為樣板、作為示範，起到引領示範作用。

第三項是創什麽?要積極促進特色優勢産業的發展，積極支持特色農業，支持農産品初加工、精深加工、綜合利用加工以及休閑旅遊和電子商務等優勢産業。還要支持鼓勵發展鄉土産業，養生養老、科技教育以及農村生産性、生活性的一些服務業發展。

最後是怎麽創?要積極推動産業融合發展，要應用“三産”融合發展的理念和思路，來開展創業創新，積極培育新産業、新業態、新技術、新模式。鼓勵創業創新者與農民結成穩定合理的利益連接機製，讓農民分享全産業鏈的增值收益，帶動農民增收緻富。還要打造一批農村一二三産業融合發展的示範園和先導區，為農村創業創新提供一個更好的政策環境和成長條件。

來源：中國新聞網

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