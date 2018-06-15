【華冠投顧】武傑電台:端午前台股神龍擺尾!下週會…

武傑關注個股: 6175 立敦、2338 光罩、2388 威盛、3630 新鉅科、2013 中鋼構。

1. 立敦 (6175):

鋁質電容廠因鋁箔漲價拉升產品售價走升，受惠於鋁箔缺料，價格上升，再加上轉投資的立東乳源持續擴產，成為帶動 5 月維持 3.1 億高檔，並為史上第三高，年增 27%。

操作建議： 股價相對獲利已經不便宜，小心追價風險。短線支撐：60 塊。

2. 光罩 (2338):

去年下半年合併美祿科技，帶動營收攀升，內部並自去年 5 月起提升生產效率，今年第一季轉盈，第二季以來獲利續揚，4 月及 5 月兩個月合計每股純益 0.43 元，已超越第 1 季的 0.42 元，5 月營收 2.6 億元，月增 2.7%，年增率達 139.87%。

操作建議： 高檔籌碼面有鬆動跡象。短線支撐：33 塊。

3. 威盛 (2388):

強力布局人工智慧領域，先前推出的人工智慧語音平台歐拉蜜（OLAMI）成功開發出台語應用，可完全為台灣使用者客製化設計，威盛表示，目前歐拉蜜可支援國台語夾雜使用，也可單獨辨識國語、台語，已經可達到商用化水準。

操作建議： 法人買盤持續加持，股價可望換手再上。短線支撐：40 塊。

4. 新鉅科 (3630):

今年農曆年後開始逐步放量供貨給手機相機模組客戶丘鈦後，自 3 月以來營收連續三個月走高，5 月營收更站上 1.05 億元、月增 29%、年增 45%、創近 17 個月新高。

操作建議： 今天獲利賣壓出籠，不易再過度追價。

5. 中鋼構 (2013):

5 月合併營收 20.69 億元、年增 45.85％，累計前 5 月合併營收 78.7 億元、年增 13.63％；財報好轉加上今年接單和出貨順暢，單月出貨量達 2 萬公噸，估計可一路旺到年底，且又接獲台積電南科新廠房鋼結構工程訂單，數量多達 2 萬多公噸，增添營運能量。

操作建議： 風力相關個股股價已跌深，短線可望強彈。短線支撐：28 塊。

台股盤勢分析:

1234…『再來一次』!

台北股市早盤小跌 - 15 點開出，開盤後立即由黑翻紅，12 點以前指數就在平盤附近遊走；12 點過後，買盤開始轉強，尾盤在台積電的強拉下，終場上漲 + 73 點作收，收在 1903 點，成交量 1903 億。

這星期台股受到『融券意外大減』及『美國加速升息』的消息面影響，讓台股創高前的『關前整理』，回測的幅度大於預期。不過整體的結構，就如同我們昨天說的… 外資反手大賣 - 144 億，顯示內資並沒有因為升息而改變多方結構，目前只是『關前整理』的延伸。而端午連假前的交易日，預計賣壓還是會偏大；大漲不易，但可望『收穩月線』。因此展望端午節過後，預計在消息面淡化後；台股多頭本周『萬點新高』的功課，可望 1234…『再來一次』!!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估