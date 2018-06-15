【華冠投顧】林驛銘:尾盤大單拉抬權值股，台股收復月線!

美國那斯達克雖創新高，但亞股依舊走勢偏弱，而台股卻非常戲劇性尾盤大單拉抬電子與金融權指股，指數終場上漲 73 點，以 11087 點作收，成交量 1903 億元，價漲量增格局，不過周線下跌 68 點。

台股今由台積電與金融股聯手護盤，電子指數漲 0.67%，金融指數漲 0.77%，傳產指數漲 0.26%，OTC 指數跌 0.01%。今日尾盤拉抬電，金權值股，而中小型股則受端午節前賣壓表現偏弱。籌碼面: 外資昨日大賣 144 億元，今再賣 88.6 億元，期貨周四淨多單大減 5958 口，不過官股券商則進場護盤，融資增 10 億，餘額 1913 億元，形成土洋對作。技術面，大盤指數力守月線及 11,000 點關卡支撐，9 日 KD 值已下彎至中線軸，但周、月 KD 值持續向上，可視為短線震盪整理，區間將處在 10,800～11,300 點之間，端午假期之後盼外資買盤重新歸隊，台股仍有有機會再戰今年 11270 高。個股焦點: PCB 族群的健鼎 (3044)、嘉聯益(6153)、台郡(6269)、欣興(3037) 等接棒上漲。砷化鎵大廠宏捷科 (8086) 放量攻漲停，全新 (2455)、穩懋(3105)、環宇(4991) 等齊揚。被動元件國巨 (2327) 由黑翻紅，旗下的智寶 (2375)、凱美(5317) 雙雙亮燈漲停板，華新科 (2492)、禾伸堂(3026)，大毅(2478)、立隆(2472)、立敦(6175)、金山電(8042) 等走強。

台股收復月線 11029 點，力守 11000 點整數關卡，主流族群不死，無空頭之言，下周盤勢觀察重點: 台積電 (2330) 續漲? 大立光 (3008) 創高? 選股方向: 以當下主流族群，蘋果，被動元件，矽晶圓，MOSFET，PCB，光學類股等輪動輪漲為主，大漲不追拉回找買點即可。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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