【華冠投顧】尾盤拉假的

◆ 劉彥良 盤後分析

富時指數調整，尾盤爆出逾 400 億元大量，推升指數向上 40 點。終場台股上漲 73 點，成交量 1903 億元，不過要小心次一交易日回吐漲勢，因為這是被動型基金一次性買盤，也就是「拉假的」。

中國股市盤中創下今年新低 3010 點，3000 點整數大關岌岌可危，代表市場資金仍擔憂美中貿易戰的發展，同時南韓股市也創下 3 個月來的收盤價新低，川金會後還沒有明確的和平紅利，所以台股接下來依舊會飽受國際變數所擾。

外資繼昨天大賣台股 144 億元後，今天再賣超 89 億元，而且期貨多單也才小增 1349 口，心態持續保守，不排除台股下周將回測多方缺口 10954 甚至是半年線，不過多方趨勢不變下，拉回應站在買方。

盤面上依舊是資金輪動快速、短線交易盛行，被動元件在傳出日本村田製作所將漲價的利多下重新轉強，反倒是昨天強勢的 MOSFET、光學股拉回。昨強 今弱、昨弱今強的個股越來越多，操作難度高，建議選股上還是要回歸基本面如 5 月營收成長股，至於題材股面則留意已休息 2 個月的生技、風電族群。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估