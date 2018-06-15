【日盛投顧】季線為近期重要支撐

◆盤勢分析



1. 端午節連假在即，週五台股開平震盪，最高點 11,087 點雖未收復 5 日線（11,114 點）、10 日線（11,139 點）但收復月線（11,033 點），最低點 10,981 點守穩在季線（10,881 點）及半年線（10,854 點）之上，終場指數上漲 73.49 點，漲幅 0.67%，收在 11,087.47 點，成交金額為 1,903.86 億元，大於 5 日均量（1,752 億元）及 20 日均量（1,604 億元）。三大法人合計賣超 80.43 億元：外資賣超 88.66 億元、投信買超 0.75 億元、自營商買超 7.48 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：上攻成交量須大於月均量方有利結束回檔整理。

（2）、均線：支撐為季線至年線（10,699 點），壓力為 10 日線至 11,261 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（48）小於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、網通、車用等。

半導體、PA、LED、蘋概、被動元件、車用於大盤整理中相對強勢

1. 半導體：IC 設計指標有 3227 原相、6435 大中、3443 創意、3527 聚積、4968 立積等，晶圓製造可留意 3707 漢磊、2338 光罩等。

2.PA：國際標準組織 3GPP 宣布完成第一版 (R15)5G 行動通信技術標準，2455 全新、8086 宏捷科受激勵。

3.LED：MiniLED、MicroLED 及 3D 感測等新應用具題材性，近期 2448 晶電、3698 隆達、2340 光磊、6168 宏齊、2426 鼎元、4944 兆遠、6271 同欣電、2486 一銓等上下游輪動表現。

4. 蘋概：蘋果下半年拉貨動能可望轉強，3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、2313 華通、3037 欣興、6269 台郡等可留意。

5. 被動元件：族群近期震盪較激烈，操作上不宜追高，週五指標為 2375 智寶、5317 凱美、2478 大毅、2327 國巨、2492 華新科等。

6. 車用：台幣近期貶值，車用等外銷概念股可望受惠，可留意車用相關如 1536 和大、3665 貿聯 - KY、6279 胡連、4721 美琪瑪、4739 康普等。