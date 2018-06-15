歐盟提高再生能源使用比例目標 2030年前達32%

據英國路透社6月14日報道，歐盟談判代表14日就2030年可再生能源佔比目標達成一緻，要求到2030年將可再生能源在歐盟能源生産中的比例提高至32%，這個目標高於草案中預定的目標，但是低於一些地方政府和歐洲議會所追求的目標。

歐盟的最終法律要求到2030年逐步停止使用棕櫚油，併清除可再生能源小型生産國面臨的一些障礙。

這些措施旨在幫助歐盟實現到2030年溫室氣體排放量比1990年至少降低40%的總體目標。歐盟氣候專員米格爾•阿里亞斯•卡涅特表示，“我們努力發揮歐洲清潔能源轉型的真正潛能，這項協議是來之不易的勝利。”

歐盟委員會最初製定的可再生能源佔比目標是27%，這是受到成員國支持的一個妥協目標。但是，在11日舉行的能源部長會議上，歐盟領導人製定了一個更高的目標，盡管德國能源部長彼得•阿爾特邁爾對此持反對意見，他認為這個目標無法實現。在14日達成的協議中，歐盟領導人同意在2023年審查這個上調的目標。

歐盟目前將2020年可再生能源的佔比定為20%。專家們指出，可再生能源成本的大幅下降使得在無需增加預算的情況下便可實現更高的目標。

來源：環球網

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