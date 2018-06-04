天熱影響供給＋節前需求強 豬肉價創今年新高 卜蜂、大成股價走揚

受到天氣炎熱，導致豬隻食慾變差、生長變慢，農民延緩出豬，毛豬拍賣價格逐日攀升；加上端午節前豬肉需求強勁，近期豬肉價格攀升；根據農委會畜產行情資料網顯示，毛豬交易價格從 5 月下旬起就往上攀高，直至上週五 (2 日) 已衝到每公斤 78.4 元，創下今年新高；激勵卜蜂 (1215) 及大成 (1210) 盤中股價走揚。近期天氣轉熱，豬隻食慾變差，加上端午節前肉品需求強，導致毛豬拍賣價格攀升，上週五每公斤達 78.4 元更創下今年新高；隨著豬價攀升，有利於肉品業者卜蜂及大成營運表現。



卜蜂及大成今年也積極擴大投資，其中，卜蜂今年本業包括種雞、豬、飼料、雞蛋、食品加工、種鴨都會均衡發展，將是營運成長動力來源。而卜蜂去年資本支出約 11-12 億元，今年為因應飼料廠、洗選蛋廠及種鴨場等投資，法人預估今年資本支出將擴增為 15 億元至 20 億元。



而卜蜂因應高雄及台中飼料廠產能滿載，加上響應政府農畜牧業科技化、現代化發展政策，已於 2017 年在雲林縣斗六雲林科技工業區投資 9 億元購入約 1.61 萬坪土地，將分階段建廠，今年 2 月底也舉行動土典禮，其中第一期將投資 7 億元興建一座世界最先進高科技、自動化及無藥物添加飼料廠，初期產能年產量約 24 萬公噸，規劃設計年產量約 48 萬公噸。



至於大成今年第一季每股盈餘 1.16 元，創下近 17 季以來新高，今年預計將投資逾億元在彰化興建旗艦級洗選蛋廠；加上將轉型食品加工等發展，今年業績也可望加溫。

