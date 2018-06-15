中國證監會要求機構在試點創新企業詢價中需報送估值報告--報載

證券日報官網周五報導稱，在後續的創新試點企業發行過程中，證監會將要求參與詢價的專業機構投資者必須出具研究報告，並通過主承銷商向監管部門報送。

報導指出，中國證監會昨日召開詢價對象工作會議，基金公司、證券公司及保險機構等共200多家機構詢價對象參加會議。證監會發行部相關負責人在會上表示，機構投資者要在試點企業發行定價過程中發揮好核心關鍵作用。

該負責人強調，創新企業發行試點工作推出後，新股定價面臨新的挑戰。而機構的報價應有充分的研究基礎，要履行嚴格的決策程序，保持專業機構應有的獨立、客觀、理性、審慎。為督促詢價對象切實對試點公司進行深入研究，在後續的創新試點企業發行過程中，將要求參與詢價的專業機構投資者必須出具研究報告。

目前國內的新股發行價，實際上均存在發行市盈率上限為23倍的窗口指導。而創新企業的發行，市場普遍預期將由市場自主詢價確定。

近期中國證監會正式發布《存托憑證發行和交易管理辦法（試行）》、《試點創新企業境內發行股票或存托憑證並上市監管工作實施辦法》等配套規章、規範性文件，中國存托憑證（CDR）試點工作已於近日正式啟動。上周四小米向中國證監會遞交發行CDR申請並獲受理，上周末並在證監會網站刊登預披露材料，有望成首家試點企業。

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