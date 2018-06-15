〈聯發科股東會〉復甦第一階段最快明年底達陣 市占率與獲利持穩為觀察指標

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(15)日召開股東會，董事長蔡明介會後指出，去年股東會時曾說過，營運重回常軌 (Recover) 最快需要 1.5 至 2 年時間，目前看仍在復甦道路上，而以他的定義目前都在復甦第一階段，也就是市占率穩固，獲利持穩兩大指標，預計最快明年底前可以達到。

蔡明介去年曾說，聯發科需要花 1.5-2 年時間，才能營運重回軌道 (Recover)，他今日指出，目前聯發科仍在動態調整階段，其中 5G 布局照進度進行，也可望在領先群之中，日前發表的 M70 晶片，也是積極布局的結果。

蔡明介強調，產品線是動態發展，聯發科在 2G、3G、4G 累積深厚基礎，才能以很快的速度發表 5G 晶片，接下來要做的事情是持續擴大手機晶片市占率，讓整體公司獲利表現更好，預期此目標最快明年底可以達成。

執行長蔡力行指出，公司過去幾年很辛苦，不過近一年來已經開始往上，包含營收、獲利都是，手機營收比重已經降到 40% 左右，代表聯發科已不再單純依賴手機產品，另外還有許多成長型產品包含 ASIC、車聯網、消費性晶片等，整體營運發展方向正確，最快明年就可有很好表現。

蔡明介指出，聯發科近一年來，在蔡力行上任後，手機事業做了許多調整，消費性 IC 也有很多一線重要客戶，如智慧音箱就有不少成果，近一年來與蔡力行的分工很好，蔡力行負責聯發科團隊，將核心 SOC 晶片做好，讓公司營運、獲利成長，而他則與副董事長謝清江進行轉投資公司盤點，將與母公司商業模式無關的公司切出去，有關聯的則繼續進行合作。

蔡明介強調，近一年他與蔡力行的分工，包含集團整體方向，布局與營運重點，都有許多討論，也得到很好的成果。而經過一年，他給蔡力行打了 91 分高分，較先前打的 90 分多了 1 分。

蔡明介說，未來聯發科發展將是多面向，除手機晶片，還有最新發表的 5G 晶片，以及近年積極著墨的 AI 領域晶片，其中 5G 數據機與 SOC 晶片，將持續投入資源研發，未來物聯網時代來臨，電子裝置使用 5G 與 AI 比重將增加，而聯發科目前除在台灣有研發基地，美國、北歐、印度與中國大陸等地也有，未來幾年研發力道將持續強化。