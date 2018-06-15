【IPO追蹤】匯付天下(01806-HK)：赴港上市後國際化進程將加快

匯付天下(01806-HK)今日於港交所掛牌上市，首掛開報6.98港元，較上市價7.5港元低約6.9%。上市儀式結束後，董事會主席、執行董事兼首席執行官周曄稱既然來到香港邁出了上市這一步，即希望從長遠來看公司股價，自己對行業以及對公司業績都有信心。

目前第三方支付行業社會需求巨大且行業競爭加劇，隨著一些新興科技的應用更是衍生出巨大市場，周曄認為第三方支付仍是一個朝陽行業，而匯付天下在服務好行業客戶和小微企業時，亦有金融科技之優勢，這利於以後開拓新市場新行業。公司今年3月與銀聯簽署了戰略合作框架協議，將在解決方案開發、雲閃付市場等多方面合作。

他續指，公司目前業務仍然還是集中在國內支付市場，自去年跨境業務增長迅速，隨著赴港上市，公司國際化進程也會加快。另外支付安全方面，周曄將支付安全風險控制比作「支付公司的生命線」，並稱公司一直在風險控制和金融科技方面投入很大。

另一家新加坡健康護理提供商Republic Healthcare(08357-HK)亦於今日掛牌，首掛開報0.65港元，較上市價0.6港元高約8.3%。

文：鄒舒惠

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