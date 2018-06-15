世界杯期間體彩銷售有望升溫 掘金世界杯各顯神通

6月14日至7月15日，四年一度的體育盛事足球世界杯將再度來臨。俄羅斯世界杯拉開大幕，體彩銷售逐漸升溫。業内人士表示，隨著智能移動終端的普及，通過智能手機等移動端觀看世界杯賽事的人數將大幅提升。眾多商家圍繞世界杯構建出一個“吃、喝、玩”生態，帶動相關上市公司業績增長。

根據券商研報，往屆大賽對於體彩銷售貢獻頗大。多家上市公司積極布局體彩業務上下遊，有望受益本輪行情。興業證券分析師李躍博指出，預計今年6-7月份競彩銷量將迎來新一輪爆發式增長，推動體彩乃至彩票總銷量增長。此外，電視購彩、智慧投註站、競彩分析工具類APP等模式持續拓展，推動彩票銷售增長。

數據顯示，2014年巴西世界杯期間，中國球迷在互聯網上貢獻了5.3億的獨立用戶數和151億頁面浏覽量。對國内球迷而言，本屆世界杯比賽時間比較“友好”，預計國内觀眾人數有望突破10億，較上屆明顯增長。龐大的流量使得世界杯相關市場成為商家必爭之地。

體彩、啤酒、彩電是賽事期間炒作的“三大件”。天風證券分析師文浩指出，體育産業的兩個核心支點是“版權”和“贊助”。根據相關預測，央視為2018年和2022年世界杯獨家全媒體版權花費大約為3億至4億美元。

來源：中國證券報

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