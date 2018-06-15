老虎基金創始人：川普相當不錯 值得更多肯定

老虎基金的創始人對川普稱讚有加，尤其是減稅。

「我認為總統做得相當不錯，」周四，在被問及川普對美國經濟的管理時，Julian Robertson 對 CNBC 稱，「我並不認為他獲得了他應有的足夠信譽。」

從華爾街到前聯儲官員，近期批評美國「升息 + 赤字」政策組合的觀點層出不窮。有華爾街「新債王」之稱的 Gundlach 稱其為「自殺式行動」，柏南克認為這會讓美國經濟在 2020 年急速墜崖。

Julian Robertson 是罕見的力撐川普的大佬。他尤其讚賞減稅政策，認為這不但幫助企業提高收益，還大大提振了中產階級的收入。「最終我們會需要一些限制，不過一段時間內事情都會進展得相當漂亮。」

凈值 41 億美元的 Julian Robertson，一直是川普在華爾街的支持者之一。「唐納德 · 川普是我們的總統，我嘗試去支持他那些我贊同的措施。」Robertson 此前曾稱。

在 CNBC 採訪過後，Julian Robertson 還補充說明，作為對沖基金的掌舵人，他認為川普表現出色。

有趣的是，對沖基金並不是稅改的最大的受益者。雖然公司稅從 35% 砍至 21%，但對沖基金經理人通常以定格個人所得稅的形式納稅，個人所得稅的最高稅率僅從 39.6% 降至 37%。

CNN 此前的研究顯示，今年以來，對沖基金經理人對共和黨的捐助，似乎有些趨冷。

「我認為總統需要更好的風度，更謙虛一些。我想他應該向成為我國道德楷模靠攏。」 Robertson 對川普的個人風格似乎有更高的期望。