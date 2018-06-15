【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 歐美市場轉趨緊縮，台股受累應聲下挫

美國聯準會調升基準利率一碼，同時官員預測利率點陣圖也從預期今年升息三次上升至四次，使市場對於美國加速升息感到擔憂。加上歐洲央行近期紛傳將提前結束量化寬鬆，歐美同步趨緊狀況下，拖累台股開低走低，終場下跌 159.23 點 (-1.43%) 作收，成交量約 1646 億。

技術面觀察，指數在利空籠罩下出現了開低走低長黑，破壞了短線的多方格局，上方壓力加重。在一舉跌破了 10 日、20 日均線後，5 日均線也正式下彎即將穿越 10 日均線，對於後續上攻較為不利。

籌碼面部分，外資現貨大幅賣超 143.66 億，期貨也減碼多單近 6 千口，態度轉趨保守。大額交易人則同步減碼多單，其中十大交易人減碼 5,000 口，多單水位降至近期低點。整體籌碼呈現多方消退跡象。

綜合上述，美國聯準會與歐洲央行同步釋出偏鷹派的氛圍，使市場恐慌氣氛升溫，不利於後續指數走勢。外資及大戶也同步出現較大的減碼動作，短線上有多方撤守的意味。下方多頭防線可留意 6 月 4 日跳空長紅低點附近，若能力守則在指穩後，多方仍有攻擊的機會。一但防線遭到跌破，則修正的空間與時間都將有加大的可能

◆ 選擇權分析

選擇權部分 PC ratio 下滑至 1.24，選擇權未平倉量全面下移。