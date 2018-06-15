【統一證券】盤前分析－指數持續震盪整理格局、擇優布局業績及題材股

◆盤勢分析

美國可能於今日公布對中國大陸之關稅清單，預期對美股影響有限、加上歐洲經濟持續復甦、川金會成功落幕大幅降低朝鮮半島政治風險、台股利多題材不斷、技術面偏多，皆有利台股後續表現。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。儘管美國可能於今日公布對中國 500 億美元進口關稅清單，使投資人擔憂恐將導致美中貿易戰升溫，但由於美中雙方近期皆對摩擦議題有軟化跡象，因此該關稅清單可視為美國談判策略之一環，預期對美股之影響有限；此外，歐洲央行 ECB 於 6/14 舉行利率決策會議，由於歐元區通膨數據優於市場預期、景氣持續復甦、義大利政經局勢逐漸穩定，本次會議特別討論量化寬鬆 QE 退場計畫，最快將於 4Q18 縮減 QE 規模、2019 年中下旬開始升息，資金面仍屬寬鬆。加上川金會圓滿落幕、地緣政治風險大幅降低，有助於全球股市表現。

第二、近期台股利多題材眾多，近兩周上市櫃公司密集召開股東會，今日指標公司為聯發科、友達、台化、兆豐金、中信金等重量級權值股，預期將釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多訊息；上市櫃公司 5 月營收近 2.8 兆元、累計前 5 月營收近 13.3 兆元，不僅遠優於市場預期、更創歷年同期新高，市場對 6 月營收表現樂觀期待；此外，外資表態看好晶圓雙雄台積電與聯電、除權息行情啟動、被動元件與半導體矽晶圓漲價題材持續延燒、蘋概股供應鏈陸續拉貨等題材，皆有助於推升台股走強。

第三、技術面觀察。昨日台股走勢疲軟、指數持續在周線下方震盪，由於中長期均線向上走揚，且成交量能穩健升溫，由 5/2 之月均量 1313 億元提高至昨日 1571 億元，指數向上突破今年最高 11270 點仍值得樂觀期待。

第四、昨日盤面觀察。大型指標權值股台積電、鴻海、大立光皆跌逾 2%，壓抑指數一路走跌；被動元件在逢高獲利了結賣壓再度出籠下，繼續漲多拉回走勢，國巨尾盤下殺愈 4%，連帶華新科、日電貿跌逾 2%；不過近期強勢股 MOSFET 族群則強力表態，大中與尼克森亮燈漲停，富鼎、杰立與新揚科皆漲逾 5%；離岸風電題材再次成為盤面焦點，世紀剛漲逾 3%，中鋼構更強勢漲停。