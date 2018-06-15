【大昌投顧】盤前分析－金融指數跌幅沉重，月線跌破

◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，盤中修正幅度擴大，尾盤又見殺盤力道，最終以下跌 159.23 點作收。短線上首次回測月線，以及先前多方缺口，觀察是否有支撐表現，仍還可望偏多思考，量價回穩，價跌量縮呈現良性格局，惟能否維持量價關係，需留意，籌碼面外資賣超百億以上，影響台股動能表現，持續觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數抗跌，觀察量價關係，在未明顯失控的情況下，仍有機會持續上攻，因此中小型個股波動雖大，但依舊較為熱絡。

3. 金融指數跌幅沉重，月線跌破，能否回至支撐之上，需觀察。電子指數也呈現重挫，權值股紛紛修正，影響電子股表現，不過美國科技股似乎續強，部分電子族群仍是盤面上的主流，而昨日抗跌族群有 MOSFET、PCB、光學元件、光碟片等。傳產類股則由風力發電、生技等表現較佳。

4. 歐洲央行 (ECB) 於 6/14 宣布在今年底結束量化寬鬆（QE），自 10 月起每個月購債規模減半，但同時也承諾在 2019 年夏季之前，利率都將維持在歷史低點。

5. 國際標準組織 3GPP 於台北時間 6/14 在美國加州聖地牙哥市宣布完成制訂第一版 (R15) 5G 行動通信技術標準，象徵全球產業將打開透過 5G 進行產業生態鏈變革的大門。