【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，歐洲央行表示一年內利率將維持不變，而美國零售銷售數據好於預期。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 25,175 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,782 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,761 點。

油價週四上升，紐約 7 月期油上升 0.4% 至每桶 66.89 美元，但布蘭特原油價格下跌。金價上升，因歐洲央行維持利率不變，紐約 8 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,308.3 美元。

香港股市週四下跌，內地股市個別發展。在美上市內地教育股好未來遭沽空機構狙擊，拖累教育股普遍受壓，中教控股（839.HK）及民生教育（1569.HK）分別下跌 5.1% 及 5.3%； 運動用品股錄得下跌，李寧（2331.HK）及安踏（2020.HK）分別大跌 5.8% 及 7.9%。個股方面，五龍電動車（729.HK）更新盈利預警預計全年虧損擴大至 3-4 倍，股價大跌 13.3%； 國盛投資（1227.HK）新股上市批准可能被拒，股價跳漲 25.0%。恒生指數下跌 0.9% 至 30,440 點，國企指數下跌 0.7% 至 11,951 點，香港股市成交金額增加 13.9% 至 961 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 3,044 點，滬深兩市成交金額減少 8.4% 至人民幣 3,240 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 遠大醫藥（512.HK）宣布公司將與 CDH Genetech 以協議收購形式一併認購 Sirtex（SRX.AU）的 100% 股份，總代價為 19.0 億澳元，預期二者將分別持有 Sirtex49% 及 51% 股份。Sirtex 主要從事開發和提供有效的腫瘤治療產品，2017 年核心股東應佔溢利 4,374 萬澳元；收購代價相當於 24.8 倍 2017 年市盈率。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 38.5 萬股，相當於現有股本 0.029%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.579%。

◇ 普惠中金（997.HK）發布盈利預警，公司表示雖然 2018 財年（截止 3 月 31 日）由於國際貿易業務擴張整體收入及毛利大幅增加，但預計業績將轉盈為虧錄得合併虧損，主要因 1）一次性非現金損失；及 2）可換股債券產生的利息開支。

◇ 中國神華（1088.HK）公布首 5 月累計煤炭銷售量 1.9 億噸，同比增加 2.2%，其中 5 月份同比增長 3.9%，較 4 月份（同比增加 21.6%）大幅放緩；首 5 月累計售電量 1,029 億千瓦時，同比增加 9.8%，其中 5 月份按年上升 5.2%，較首 4 月為差。

◇ 中國中冶（1618.HK）公布營運數據，公司首 5 月新簽合同額為人民幣 2,528 億元，同比增長 17.3%（首四月新簽合同額按年上升 19.6%），5 月新簽合同增速遠低於首四月。

◇ 加達控股（1620.HK）為加拿大機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商，按 2017 年機票銷量及服務收益計，公司於加拿大機票批發市場及旅遊業務流程管理市場均名列頭三位，市場份額分別約 31.3% 及 14.9%。2015-2017 年，公司收益分別為 1.4、1.5 及 1.5 億港元；經調整股東應佔溢利分別為 2,549、3,500 及 2,675（不包括上市開支之行政開支增加 705 萬港元）萬港元。公司 2018 年首四個月收益及毛利均同比稍微有所提升，純利則有所下降，主要受上市開支影響。公司今天起至 6 月 21 日招股，預計 6 月 28 日上市，招股價介乎 0.335-0.425 港元，淨集資額約 5,570 萬港元（招股價中位數），市值介乎 4.0-5.1 億港元，相當於 15.0-19.1 倍 2017 年經調整市盈率，估值與東瀛遊（6882.HK）之 18.3 倍相若（縱橫遊（8069.HK）2018 財年錄得虧損；專業旅運（1235.HK）尚未公布 2018 財年業績）。基石投資者縱橫遊（8069.HK）及邱達根先生將認購 15.7%-19.9% 全球發售股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)