交銀中國財富景氣指數微升 小康家庭對經濟走勢持樂觀態度

6月12日，交通銀行發布的《交銀中國財富景氣指數報告》顯示，本期交銀中國財富景氣指數為141點，較上期微升1個百分點。三個一級指標中，除投資意願指數與上期持平外，其餘兩項均呈小幅上漲態勢，其中，經濟景氣指數上漲1個百分點，收入增長指數上漲2個百分點，表明小康家庭對未來經濟走勢持樂觀態度。

此外，本期投資意願指數為與上期持平，維持在125點。得益於近期股市表現良好，小康家庭投資者追漲情緒明顯，反映在本期流動資産投資意願指數上升2個百分點。不動産投資意願指數下降2個百分點。

具體來看，本期流動資産投資意願指數為142點。受上證綜指上行，美元指數攀升，大宗商品價格上漲驅使，小康家庭的現在流動資産投資行為指數較上期上漲3個百分點。從投資意願角度看，除“寶寶類”理財産品和貴金屬外，本期其餘投資産品的投資意願均有不同程度地上升。對銀行理財産品的投資意願上升最為明顯，併且也是小康家庭最為青睐的投資産品。從投資金額上看，銀行理財産品成為小康家庭投資最多的産品，股票位居第二。

與此同時，《關於規範金融機構資産管理業務的指導意見》要求資産管理業務不得承諾保本保收益，産品出現兌付困難時不得以任何形式墊資兌付。小康家庭對“寶寶類”理財産品的投資意願趨於謹慎。

在金價下跌的同時，《互聯網黃金業務暫行管理辦法(徵求意見稿)》規定互聯網機構不得提供任何形式的黃金賬戶服務，小康家庭可能對此需要有個適應過程。

由於A股上漲，美元和美債收益率攀升，小康家庭對債券、股票、外匯投資和境外資産的投資意願均有明顯提升。此外，截至5月18日，工業品期貨指數周漲跌0.39%，月漲跌3.48%，小康家庭對期貨産品的投資意願也被帶動。

本期不動産投資意願指數為109點，下滑2個百分點。預期不動産投資意願指數為120點，與上期持平;現在不動産投資行為指數下滑2個百分點至99點，重回不景氣區間。

從統計局發布的數據來看，1月至4月，商品房銷售面積42192萬平方米，同比增長1.3%，增速比1月至3月回落2.3個百分點。商品房銷售額36222億元，同比增長9.0%，增速回落1.4個百分點。體現在本期受訪家庭現在不動産投資行為指數下降2個百分點。

受多個城市的首套房貸利率上浮影響，小康家庭目前的不動産投資意願有所減弱，但預期不動産投資意願維持不變。

來源：中國證券網

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