【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、4956光鋐、2338光罩

◆盤勢分析

台股今天有明顯的壓回，雖是如此，但還是在 11000 附近的整理，我們之前說過，大盤是政策和外資控盤，政策在一萬一這邊基本上就是保守，但跌下來 10500 附近又會護盤，所以，其實就是區間盤，今日大跌，跌停家數也只有二檔，一檔是大宇資，另一檔不認識，所以，並不是內資撤守的全面性大跌，內資只要還在，就還有可為，我們維持同樣的結論即可，近期以個股為主。

大盤指數不用多談，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益今日還在漲，大盤跌看來對他影響有限，其實這就是產業對，趨勢的力量，而且現在已經開始有一些擴散的現象，也就是往軟板的上下游去找題材，比如說 3144 新揚科，但說真的，源頭仍是 6153 嘉聯益，漲了一大段，可以作些獲利減碼，但請保留一些部位讓他作最後的奔跑；2349 錸德，今日也能逆勢上漲，昨日雖跌停，但法人沒出，外資還是大買，估計警示完應還有機會表現；2338 光罩昨日被警示，盤後公布了五月獲利，單月 0.35，今日一價到底漲停板，續抱續賺即可。

強股不會受限於指數，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖 分析師

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