【華冠投顧】聯準會轉為鷹派升息、台股不排除回測季線

◆盤勢分析



一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2313 華通：利多消息支撐股價跌深反彈、股價突破整理格局目前半年線下彎，後續創高需要更高的量能，留意量能是否跟上即可

2323 中環：股價歷經二個多月的強勢成長後，近期股價進入高檔震盪雖後續趨勢看好，不過營收表現仍需後續確認，短線將沿月線整理

2448 晶電：自先前底部反彈以來，股價量能已經大幅度減少目前半年線仍舊下彎，月底半年線整理完仍有機會表現

2481 強茂：經過昨天的長黑震盪之後，今天買盤有升溫的現象不過，台股近期震盪，若能出現長紅，則趨勢仍可維持多方

3026 禾伸堂：股價經一段時間橫向整理之後，今天再次回落月線之下由於量能已經縮減一個多月，若量能無法放大，後續要保守看季線支撐

3504 揚明光：股價短線上漲超過一倍之後，個股動能開始減弱由於先前的漲幅過大，後續將會進入橫向整理格局

4976 佳凌：昨天創高鎖單之後，今天開始出現高檔震盪，法人進場之後股價有續強的表現，留意量能是否跟上，後續震盪將會更加劇烈

3630 新鉅科：經過三天的橫向整理換手之後，個股今天再攻漲停由於昨天投信進場佈局，今天買盤進一步放大，顯見後續題材發燒

8261 富鼎：強勢上漲以來，股價只回測 5 日線，可見攻高的強度仍在由於市場缺貨題材發燒，交期延長，這些問題解決之前，股價仍有機會表現

#台股盤勢分析：

先前提醒大家，KD 進入空方交叉，今天台股下跌百點指數直接回測月線，反應的就是升息所帶來的衝擊由於聯準會進行鷹派升息，代表市場經濟成長快速一旦升息次數來到四次，後續將影響企業舉債成本加上股價評價模型改變，無風險利率上升股市因而拉回整理，美元短期將暫離風險資本

今天盤中多數電子類股拉回整理，除 MOSFET 族群強勢外光學族群也出現輪動買盤，不過指標股大立光、玉晶光則是修正離岸風電族群今天多數開高走低，不過中鋼構、世紀鋼則是維持強勢表現，由於標案結果未知時水下鋼構以及海事工程，是比較有把握的方向後續走勢也值得追蹤觀察。



※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

