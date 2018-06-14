英業達今年力拚成長 伺服器、智慧裝置表現優於去年

產業環境變化大，英業達 (2356) 今年力拚成長，董事長卓桐華指出，筆電因商用比重大，今年表現將優於同業，伺服器有個位數成長，智慧裝置則亦維持成長，僅太陽能較為辛苦。其中智慧裝置廠英華達新品逐漸導入，明年成長率放大。此外，今年上游零組件包括記憶體與被動元件漲價缺貨持續，英業達的材料成本大幅提升，不過，仰賴產品組合的改善以及生產、營運效率的提升，加上匯率控管，力求穩定獲利。



英業達週四 (14 日) 召開股東會，通過去年財務決算表冊與盈餘分派案。去年營收 4675 億元，創歷史新高，EPS 1.88 元。其中，匯損提列 11.9 億元，影響 EPS 0.33 元。今年採高配息政策，將配發 1.65 元現金股利，以週四該股收盤價為 24.2 元計算，股息殖利率達 6.8%。



今年英業達內部設定以獲利為導向，明年則為新一波的成長期。其中，在伺服器業務方面，因雲端資料中心市場的快速成長，英業達來自此一市場的業績今年預計會有雙位數成長，但來自傳統 OEM 品牌大廠的訂單動能較弱，整體評估伺服器業務今年將個位數成長。



而英華達去年出貨量達 7 千萬台左右，今年對於成長相對保守，不過，英華達總經理何代水表示，目前來看，今年的出貨量仍會優於去年，不管手機、智慧裝置、智慧音箱或者穿戴裝置都有增加。他提到，手機訂單雖僅微幅增加，但產品結構改善，低階比例下降，高階比例上升，將提升整體英華達的營收動能。他強調，今年英華達雖會成長，但重點放在體質的提升，要以其技術力掌握更多具前瞻性的新產品，尋求進一步的成長動能。

