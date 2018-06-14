智冠董監改選 董座王俊博稱「不能說我們贏了」

智冠 (5478) 董事長王俊博於股東會後火速趕回台北總公司召開記者會，他說，這兩三個月來好像一場戰爭一樣，35 年來沒有碰過也是在學習，對這次結果不能說是我們贏了，說不定是對方禮讓的結果，不管是怎樣都很感謝，新當選的董事吳艾耘專長在財務，盼加入能有好的幫助。王俊博指出，對於這次網銀國際不管拿到一席或是兩席都是應該，畢竟是智冠的大股東，而第一次跟網銀國際董事長蕭政豪接觸是近一兩年前時，因為對方持股逾 9%，曾詢問是否有意願加入董事以及取得的可能性，不僅徵詢意見也認識，不過對方沒有正面答覆，總計見過蕭政豪僅兩次，每次都僅一小時，雙方沒有合作關係，也沒深交及恩怨，也無互信基礎在，以後多接觸會更加了解及聽對方的意見。



對於橘子原本有意取得一席，王俊博說，與橘子董事長劉柏園是 20 多年戰友，從以前橘子代言《天堂》的時代，智冠就協助其通路，兩方瞭解對方個性，感謝劉柏園在這次改選中努力及當潤滑劑，在這過程幫助很多。



王俊博坦言指出，這兩、三個月確實好像一場戰爭一樣，這是智冠 35 年來從沒有碰過的事，自己也是在學習，選出結果除要感謝股東支持外，也是對所有員工 30 多年努力的回報，這段時間辛苦，員工一臉茫然想問又不敢問，惶恐表情他感受很深。



對於市場傳言，原來雙方有溝通讓出兩席給網銀國際，但因王俊博反悔，才造成這結果，對此，王俊博重申，過程雙方有談判但沒有最後結論，針對報導是偏離不是事實，而當時第一時間沒有出來說清楚是不希望淪為口水戰。



王俊博指出，智冠、橘子及網銀國際三家公司領域不同，網銀為研發公司，橘子是台灣有名代理遊戲公司，智冠則擅長在通路，為遊戲公司服務，三家公司在遊戲領域不同屬性及特色。



針對收購委託書一張 450 元價碼，王俊博指出，智冠第一次碰到收購委託書情事，因此很在意違法事情，都是按照委託書收購辦法及執行，並沒有違法之事。



針對接班問題，王俊博說，集團旗下子公司都有獨立性，每家公司都有專業經理人也不是家族成員，一級主管都沒有家族影子，這次新一屆董監提名也都沒有家族影子，以後也不會傳給小孩，會傳給適合經營、有貢獻及想法的接班人。



王俊博進一步指出，目前仍每週四參加行銷會議，不能因年紀關係脫離市場而做出錯誤判斷，將把多年行銷推廣經驗分享給員工，經驗傳承，當大家可以獨當一面時，就是他個人退休之時。



針對智冠今年營運，王俊博表示，遊戲、行銷與金融事業三大方向目標就定位，下半年將全力以赴，盼半年內可以看到成績，甚至交出好的成績單，「危機就是轉機」，這次事情之後，員工會珍惜經營成果得來不易，未來會更加努力做出更好成果。



智冠上午召開股東會完成董監改選，選出 7 席董事及 2 席監察人，包括董事王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘，兩席獨立董事李明憲及林軒竹，兩席監察人為簡金成及張宏源。而智冠這次改選順利拿下 6 董 2 監。



網銀國際原本規劃取得 3 席董事及 1 席監察人，加上遊戲橘子 (6180) 的一席，則市場派目標是 4 席，改選結果網銀國際只取得一席董事由興天科技代表吳艾耘當選。

