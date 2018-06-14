智冠董監改選公司派拿下6董2監 網銀僅取得一席董事

智冠 (5478) 上午召開股東會至 11 點 30 分結束，會中承認 2017 年財報及通過配發 2 元現金股利。備受市場矚目的董監改選，選出 7 席董事及 2 席監察人，據了解，網銀國際由興天科技代表吳艾耘取得一席董事，遊戲橘子 (6180) 並未取得席次，儘管最後公司派可說是獲勝，總計 6 席董事及 2 席監察人，但卻是智冠成立 35 年來首度由外人介入董事會。而原本規劃取得 4 席董事及一席監察人的市場派最後僅有一席董事。智冠 2017 年合併營收為 156.12 億元，稅後純益 4.18 億元，每股稅後盈為 3.28 元。



智冠董事長王俊博指出，集團致力深耕數位遊戲產業，並跨足金融科技事業雙布局，集團各公司分別專注遊戲研發、代理營運、通路經銷、網路整合行銷、金融支付創新等面向多角化經營，朝向網路互聯網集團目標發展。



王俊博指出，去年本業經銷通路穩健成長，主要經營「MyCard」數位點數提供遊戲娛樂產品及數位加值服務，會員人數已突破 500 萬人，穩據台港澳市佔第一。智冠更積極深入平台化經營，打造全方位整合行銷服務，包含 e-PLAY 營銷推廣、APP 行銷、互動影音廣告平台、展會活動承辦、平面影音多媒體等，並成立網路行銷媒體專業團隊「智酷媒體」，提供全球三大網路社群 Facebook、Instagram、Google 數位廣告投放，去年再引進全球最大第三方廣告追蹤服務「Kochava」，為全產業企業品牌提供精準的廣告行銷方案，創造最大化網路商機。



面對遊戲產業激烈的競爭環境，王俊博說，旗下中華網龍以旗下 IP 打造《飄流幻境 手機版》、《吞食天地 S》、《神兵玄奇》，以及新創題材《落櫻幻夢譚》等多款手遊，並優化重啟經典線上遊戲，盼公司營運漸入佳境。智樂堂穩定經營 AR 手遊《我的英雄夢 GO》外，看好全球遊戲市場成長性，對於遊戲美術、音樂製作等服務需求強勁，智樂堂也擴大提供美術團隊以及智冠音樂中心遊戲配樂資源，與國內外多家遊戲研發商合作，合力拓展娛樂商機。在 IP 授權計畫上，也完成武林群俠傳、炎龍騎士團、天地劫等知名 IP 手遊開發授權，期望發揮 IP 價值再現經典。



遊戲代理營運方面，遊戲新幹線專注線上遊戲在地化營運，智凡迪則代理推出《1 坦 2 補 3DD》、《MINI 恐龍王》兩款手遊作品，未來集團持續關注 VR、AR 遊戲、電競領域發展前景，以及東南亞市場機會，擴展事業版圖。



金融科技事業群發展上，智付寶《Pay2go 電子錢包》去年第一季啟動電子支付服務，與集團 MyCard 點數服務合作，瞄準小額支付族群的數位娛樂需求。今年更將陸續開通線下實體門市消費應用場域，打造電子錢包所帶來的便捷生活體驗。

