大唐電信(600198-CN)：將推動5G技術在垂直行業的應用

美國聖地亞哥時間2018年6月13日，3GPP 5G NR標準 SA(Standalone，獨立組網)方案在3GPP第80次TSG RAN全會正式完成併發布。大唐電信集團(600198-CN)人士表示，接下來，將推動5G技術在車聯網、工業互聯網等重要垂直行業應用落地。

據介紹，大唐電信集團全面參與了國際移動通信標準製定，在ITU、3GPP、oneM2M等國際組織均有主席、副主席職務擔任，在國内CCSA、IMT-2020推進組也擔任多個主席、組長職務，併積極參與國際標準化管理，以及規則和流程的製定。截至目前，大唐電信集團共提交的5G國際標準化文稿近5000篇。

在5G技術研究和標準競爭中，大唐電信集團在大規模天線與波束賦形、新型多址技術、超密集組網、車聯網、信道編碼新型移動性管理、TDD動態幀結構、5G核心網絡架構、5G CU/DU架構設計等5G標準化領域處於國際領先水平，多項技術方案進入國際核心標準規範。

大唐將基於最新的R15 SA標準開發包括無線、傳輸、核心網在内的端到端全系列産品，助力國家5G技術試驗和規模試驗網的部署，推動車聯網、工業互聯網等重要垂直行業應用落地，實現5G網絡大帶寬、低時延和海量連接的目標，為實現我國5G引領戰略目標、推動移動通信産業成為我國少數具有行業話語權和國際競爭力的高科技領域之一貢獻力量。

來源：中國證券網

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