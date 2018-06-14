方星海：國際投資者配置人民幣資産傾斜趨勢明顯

今日，中國證監會副主席方星海出席在上海舉行的“2018陸家嘴論壇”時表示，擴大開放是推動資本市場長期穩定健康發展的必由之路。當前，國際金融市場呈現出“山雨欲來風滿樓”的景象，國際投資者投資配置向人民幣資産傾斜的趨勢非常明顯，也解釋了為什麽最近不少新興市場國家匯率大跌，而人民幣匯率卻堅挺。

方星海說，從5月31日開始，A股順利納入MSCI指數，進一步順應了國際投資者的投資需求。截止6月11日，滬港通和深港股的日均淨流入達到36.1億元，比今年前五個月的日均淨流入提高了167%。目前，證監會已經會同有關部門及滬深交易所著手研究相關新的製度與工具安排，其中包括：改革股票收盤價格産生機製、規範停復牌製度以及股指期貨等工具，以便盡快將目前的A股納入因子從5%提高到15%左右。

對於備受市場關註的滬倫通進展情況，方星海透露，滬倫通大的製度安排已經就緒，操作層面的準備工作正在緊鑼密鼓地推進，有望於年内正式推出。

他稱，證監會按照合格投資者和成熟市場的高標準需求改革資本市場的製度安排，這樣才能體現以開放促改革、促發展的道理，才能提高我國資本市場的質量和國際競爭力。推動證券行業放開股比限製相關政策已經落地，目前已有3家外資機構向證監會提交了申請材料，還有不少外資機構正在積極接洽。

今年以來，期貨市場對外開放邁出實質性步伐，原油、鐵礦石期貨順利引入境外交易者，交易量和持倉量穩步提升。上海原油期貨上市不到三個月，但交易量和持倉量均已超過迪拜原油期貨，穩步邁入世界前三的行列。“這充分體現出了中國和中國資本市場的力量。我們還將推動更多商品期貨和金融期貨引入境外交易者，更好服務國際大宗商品貿易、産業升級調整和實體及金融企業的風險管理。”他介紹。

來源： 新華網

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