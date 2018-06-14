【異動股】券商板塊拉升力挺大盤 東興證券(601198-CN)漲超5%

今日，保險、券商等金融股力挺大盤，量能低迷製約反彈，新股南京證券(601990-CN)漲停報6.01元;午後，券商板塊再度拉升，多隻個股直線上漲;截止發稿，東興證券(601198-CN)漲5.63%報15.56元，財通證券(601108-CN)漲2.97報13.18元，第一創業(002797-CN)漲2.77報7.41元，山西證券(002500-CN)漲2.25%報7.26元，浙商證券(601878-CN)、中國銀河(601881-CN)、西部證券(002673-CN)等均拉升近2%。

消息面上，當前銀行、證券等金融板塊表現低迷。面對金融板塊“破淨潮”，分析人士認為，該板塊安全邊際較高，且估值處於階段性底部，進一步下跌的空間不大，有望迎來估值修復。

Wind數據顯示，截至6月13日，海通證券已破淨，哈投股份、寶碩股份兩隻券商曲線上市股同樣破淨。此外，有9隻券商股市淨率不足1.2倍，瀕臨破淨邊緣。事實上，上述券商股今年以來均遭遇連續的股價下跌。例如截至6月13日，今年以來市淨率較低的海通證券和東北證券分别下跌21.45%和21%，東吳證券的跌幅則達到25.58%。

對此，川財證券策略首席鄧利軍表示，海通證券破淨是券商股在市場集中度提升下估值分化加速的結果，券商盈利能力未有突破性進展，同質化的券商估值往往出現回落。

山西證券認為，從歷史數據來看，銀行、券商股的比較估值接近歷史最低水平，板塊内的優質標的估值合理，大金融板塊進入階段性底部。

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