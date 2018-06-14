李澤鉅欲斥資770億港幣收購澳洲天然氣管道經營商

長和系主席李嘉誠正式退休後，接掌長和系僅一個月的李澤鉅即出手部署繼續擴大澳洲的業務版圖。長實(01113-HK)、長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)宣布組成財團，提議收購澳洲天然氣管道經營商APA，交易額高達超過770億港元。

長實副董事總經理兼長建副主席葉德铨回應稱，提出收購APA是一項不具約束性的建議，併需符合若幹先決條件，包括需通過盡職審查以及獲取有關股東及政府機構批準。目前有關收購建議尚在初步商討階段，未能確定最終是否會進行交易。

根據無約束力建議，由長實牽頭的財團計劃收購APA集團全部已發行合訂證券，涉及約130億澳元，折合約770億港元。收購需要財團内各家公司的股東批準，若未能達成條件，長實將獨自完成收購。

按每份合訂證券11澳元的現金代價，有關作價較APA日前收市價8.27澳元，溢價約有33%，APA昨日股價再抽高逾兩成，達10.23澳元。

APA集團主席Michael Fraser聲明表示，集團將繼續評估有關收購建議，併認為作價符合股東最佳利益，已與長建簽訂保密協議，讓長建對其作非獨家的方式進行盡職審查。

資料顯示，在澳洲證券交易所上市的APA集團是當地最大型的天然氣基建企業，目前坐擁超過200億美元的能源基建資産，業務包括天然氣輸送，在澳洲東岸建有7500公里聯網管道，還在西澳州營運約3500公里的天然氣輸送管道。

長和系近年積極在海外尋求併購機會。今年4月，長和與Etisalat集團簽訂協議，合併斯里蘭卡業務;去年8月，通過赫斯基能源斥資4.35億美元，收購美國中西部煉油廠。

去年7月長實、長建以約414億港元作價，收購德國計量和能源管理集團依斯塔(Ista)，同年收購加拿大建築設備商Reliance，作價28.2億加元，折合約164億港元。

來源：大公報

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