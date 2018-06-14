今年廣西推進重大項目建設7929項 年度計劃投資7487億元

據介紹，今年廣西將重點推進重大項目建設7929項，年度計劃投資7487億元。發改委提供的數據表明，1-5月全區重大項目已完成投資2659億元，同比增長13.7%。其中，自治區層面重大項目完成投資836億元，完成年度計劃的36.3%，比去年同期快0.6個百分點;全區重大項目實現開工971項，實現竣工投産221項。

廣西日報14日消息，自治區要求各級各部門牢固樹立“抓項目就是抓發展”“千招萬招，沒有項目就是空招”的理念，千方百計推動重大項目建設“四個一批”(儲備一批、開工一批、續建一批、投産一批)有新成效。

按照高質量發展的目標，主動對接“一帶一路”、鄉村振興、軍民融合等重大戰略，緊密結合中新互聯互通南向通道建設、北部灣經濟區、珠江-西江經濟帶、左右江革命老區振興、桂林國際旅遊勝地、北部灣城市群等規劃實施，圍繞構建“南向、北聯、東融、西拓”新格局，加快謀劃生成一批生態環保、基礎設施、重點産業、改善民生的重大項目。

繼續優化項目全過程管理，切實提高重大項目審批效率和要素保障。切實優化投資許可辦理，跑好項目審批的第一公里;切實優化用地報批，結束項目用地的“馬拉松長跑”;切實優化施工許可，打通項目開工的“最後一公里”。

著力提高工業投資比重，謀劃生成推進一批高質量工業項目，培育和引進一批龍頭項目，引進一批補鏈、壯鏈、延鏈項目，集聚項目打造産業集群，推動工業高質量發展。

繼續強化監督問責。6月12日，自治區對重大項目進展緩慢的有關設區市和單位下達了督辦通知書。

來源：中國證券網

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