統計局：5月貿易順差1565億元 比上月收窄232億元

據中國網消息，國務院新聞辦公室於2018年6月14日(星期四)上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人毛盛勇介紹2018年5月份國民經濟運行情況，5月份，進出口總額25260億元，同比增長8.6%，增速比上月加快1.5個百分點。其中，出口13413億元，增長3.2%，比上月回落0.3個百分點;進口11848億元，增長15.6%，比上月加快4.0個百分點。進出口相抵，貿易順差1565億元，比上月收窄232億元。1-5月份，進出口總額116320億元，同比增長8.8%。其中，出口61409億元，增長5.5%;進口54911億元，增長12.6%。5月份，規模以上工業企業實現出口交貨值10142億元，同比增長6.9%，增速比上月加快2.7個百分點。1-5月份，規模以上工業企業實現出口交貨值46765億元，同比增長6.4%。

開展鋼鐵行業化解過剩産能、防範“地條鋼”死灰復燃專項抽查，結構性去産能工作有序開展。微觀槓桿率繼續下降。4月末，規模以上工業企業資産負債率為56.5%，同比下降0.7個百分點。商品房庫存繼續減少。5月末，全國商品房待售面積56010萬平方米，比上月末減少677萬平方米，同比下降15.2%。企業成本繼續降低。1-4月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.52元，比上年同期減少0.21元。短板領域投資增長較快。1-5月份，生態保護和環境治理業、農業、公共設施管理業投資同比分别增長36.7%、16.1%和8.6%，分别快於全部投資30.6、10.0和2.5個百分點。

新産業增長較快。5月份，高技術産業和裝備製造業增加值同比分别增長12.3%和9.4%，增速分别比規模以上工業快5.5和2.6個百分點。新産品快速成長。5月份，新能源汽車産量同比增長56.7%，集成電路增長17.2%，工業機器人增長35.1%。新業態蓬勃發展。1-5月份，全國網上零售額32691億元，同比增長30.7%。其中，實物商品網上零售額24819億元，增長30.0%，佔社會消費品零售總額的比重為16.6%;非實物商品網上零售額7872億元，增長32.8%。

企業利潤增長較快。1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額21272億元，同比增長15.0%，增速比1-3月份加快3.4個百分點;主營業務收入利潤率為6.24%，比上年同期提高0.24個百分點。1-4月份，規模以上服務業營業收入同比增長13.8%，比1-3月份加快0.2個百分點;戰略性新興服務業、科技服務業、高技術服務業營業收入同比分别增長18.2%、17.8%和16.0%，分别快於全部規模以上服務業4.4、4.0和2.2個百分點。

市場預期持續向好。5月份，綜合PMI産出指數為54.6%，比上月上升0.5個百分點，升至年内高點。製造業採購經理指數為51.9%，比上月上升0.5個百分點，比上年同月上升0.7個百分點，為2017年10月以來最高點。非製造業商務活動指數為54.9%，比上月上升0.1個百分點，比上年同月上升0.4個百分點。

總的來看，5月份國民經濟運行繼續保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。但也要看到，外部環境不穩定不確定性有所增加，國内發展不平衡不充分問題仍較突出，經濟持續向好基礎仍需進一步鞏固。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，落實政府工作報告各項部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，著力增強經濟内生動力和競爭力，積極化解風險挑戰，推動經濟高質量發展。

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