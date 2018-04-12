華研授權金入帳首季業績大增 全年獲利可望上看一個股本

文創股華研音樂 (8446) 受惠授權金入帳挹注，3 月及首季營收大幅增加，預估單季獲利也將會明顯成長，對於今年展望，華研指出，授權收入毛利率高，對今年獲利挹注大，業績可望提升，法人估，華研首季每股盈餘上看 2.2 元，今年營收約增 10%，但獲利可望大增逾 40%，每股盈餘將可挑戰一個股本。華研 3 月營收 1.3 億元，年增 59.2%，月增 72%，大幅優於市場預期，主要為與杭州網易雲簽訂數位授權合作，開始認列授權金，累計首季營收為 3.34 億元，年增 31%，法人估，首季獲利可望較去年幾近倍增，每股盈餘上看 2.2 元。



華研第二季將有三場大型演唱會，但去年同期多達 13 場，營收因基期因素預估將小幅衰退，不過演唱會獲利相對較低，若演唱會場次減少，藝人將有更充裕的時間參與實境秀、代言活動等，獲利表現反而較佳，同時授權收入將認列完整季度的新合約，由於授權收入毛利率高達 80% 以上，法人估，第二季每股盈餘也將維持在 2 元以上。



根據 QuestMobile 發布《2017 年在線音樂應用行業洞察報告》指出，網易雲活躍用戶規模約 6900 萬人，約為蝦米 5 倍，華研與阿里巴巴之合約終止後，成功將授權平台由蝦米音樂轉至網易雲，且網易雲與騰訊取得長期版權合作，將來仍可將華研音樂轉授權與騰訊，而先前與阿里巴巴之合約為授權金平均分攤至 36 個月，與網易雲認列方式為逐年遞增認列，遞增認列之授權金主要在於當年度新增歌曲。



若以華研目前曲庫量約 1000 首，每年新增歌曲約 80 首計算，授權金額仍將逐年成長約 8%，預估 2018 年授權收入將可成長 60%。



在演藝經紀部分，除原先知名藝人如林宥嘉、SHE 之外，近期華研培養之新人如文慧如、閻奕格等皆已在中國市場具備一定知名度，將有機會複製林宥嘉、田馥甄於中國市場成功之經驗，成為另一主要成長動能。



法人指出，華研今年在授權金入帳及演藝經紀帶動，全年營收年增 10%，但獲利成長幅度較高可達 40%，每股盈餘有機會挑戰一個股本。



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